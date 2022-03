Teuerung Die neue Angst vor der Inflation stellt die EZB vor ein Dilemma

EZB in Frankfurt am Main

Den Notenbankern muss es gelingen, die Inflation in den Griff zu bekommen, ohne die Konjunktur abzuwürgen.

Berlin, Frankfurt Der Konflikt mit Russland und die schnell steigenden Energiepreise schüren die Sorge vor einer drastisch steigenden Inflation: Die Chefvolkswirte der zwölf größten deutschen Banken und Vermögensverwalter heben ihre Prognosen deutlich an, wie eine Handelsblatt-Umfrage zeigt.

Im Schnitt rechnen sie für 2022 mit einer Teuerungsrate von rund fünf Prozent. Für 2023 erwarten sie durchschnittlich 2,6 Prozent – sehen aber weitere Risiken. „Die Inflation wird länger bleiben und sich wohl verfestigen“, sagt Princeton-Ökonom Markus Brunnermeier im Handelsblatt-Interview.

Auch für die Eurozone rechnen Experten mit deutlich steigenden Preisen. Der Schattenrat – ein vom Handelsblatt moderiertes Expertengremium zur Geldpolitik – hat seine Prognose für 2022 auf 4,6 Prozent verdoppelt. „Das versetzt die EZB in eine sehr unangenehme Lage“, sagt Lars Feld, Chefberater von Finanzminister Christian Lindner.

Denn einerseits müssen die Notenbanker zeigen, dass sie gegen die steigende Inflation vorgehen. Forderungen nach einer Zinserhöhung werden immer lauter. Gleichzeitig würde so ein Schritt die Konjunktur in einer ohnehin unsicheren Zeit belasten.

Ein neuer Inflations-Indikator spricht ebenfalls dafür, dass die steigenden Preise zum Dauerphänomen werden. Das Handelsblatt hat mit der Uni Dortmund anhand von Millionen Zeitungsartikeln ein Frühwarnsystem für Inflation entwickelt. Der „I-Index“ zeigt, dass der Ukrainekrieg erheblichen Einfluss auf die weitere Inflationsentwicklung nehmen dürfte. Auch eine Lohn-Preis-Spirale wird demnach wahrscheinlicher.

Die EZB steckt in einer Zwickmühle

Für die EZB ist die steigende Inflation ein fast unlösbares Problem. Sollte die EZB nicht handeln, könnten die Inflationserwartungen der Bürger weiter steigen, fürchtet Princeton-Ökonom Brunnermeier. Dann werde es „richtig kostspielig, die Inflation zu stoppen“. Die Zentralbanken könnten mit einer Abkehr von Negativzinsen einer solchen Entwicklung entgegentreten, fordert der Ökonom.

Andere Experten warnen indes, dass so ein Schritt erst recht eine Wirtschaftskrise auslösen würde. Schon jetzt schwächt die Krise die Wirtschaft, vor allem in Ländern, die stark von russischem Gas abhängen. Steigende Zinsen könnten dazu führen, dass neuerliche Sorgen über die Tragfähigkeit der Schulden in einzelnen Euro-Ländern aufkommen.

Italien beispielsweise deckt ähnlich wie Deutschland große Teile seines Energiebedarfs durch Gasimporte aus Russland ab und weist eine besonders hohe Staatsverschuldung auf.

Der Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbands (IIF), Robin Brooks, fürchtet, dass die Risikoaufschläge von Ländern wie Italien oder Spanien in die Höhe schießen könnten. Er warnte jüngst auf Twitter vor einer ähnlichen Situation wie im März 2020 zu Beginn der Pandemie.

Damals hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit einer ungeschickten Bemerkung dafür gesorgt, dass die Risikoaufschläge für Anleihen hochverschuldeter Staaten sprunghaft angestiegen waren. Erst durch die Auflage eines besonders flexiblen Anleihekaufprogramms gelang es, sie in der Krisensituation wieder zu dämpfen.

Angesichts dieser Erfahrung besteht die Sorge, dass sich Ähnliches wiederholen könnte. Ein umgehender Zinsschritt ist ohnehin nicht zu erwarten. Die EZB-Spitze hat immer wieder signalisiert, zuerst die Nettokäufe von Anleihen zu beenden. Möglicherweise verkündet Notenbankchefin Christine Lagarde dieses Ende bereits auf der EZB-Ratssitzung am Donnerstag.

Für die EZB ist das eine schwierige Lage, was zum Teil an eigenen Fehleinschätzungen liegt. So haben die Zentralbanker die Inflation zunächst unterschätzt. Lagarde und ihre Kollegen hatten immer wieder betont, dass der starke Preisanstieg auf Sondereffekte durch die Pandemie zurückzuführen sei. Lange hielten sie an der Einschätzung fest, dass sich die Preisentwicklung im Laufe des Jahres 2022 normalisieren würde. Dafür gibt es derzeit aber keine Anhaltspunkte.

Zuletzt hatte die EZB daher weitere Schritte zur Normalisierung der Geldpolitik für März signalisiert. Durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Lage nun verändert. Wenn die Zentralbank an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhält, besteht die Gefahr, dass die Inflation weiter steigt und die Gewerkschaften dazu veranlasst, deutlich höhere Löhne als Ausgleich zu fordern.

Die EZB-Chefin muss einmal mehr einen schwierigen Spagat meistern. (Foto: Polaris/laif) Christine Lagarde

Das könnte eine Lohn-Preis-Spirale in Gang bringen, die bisher höchstens in Ansätzen erkennbar ist. Felix Hüfner, Chefvolkswirt von UBS Deutschland, hält das für die Kernfrage.

Eine Lohn-Preis-Spirale sei denkbar, andererseits könnte das nachlassende Wirtschaftswachstum höhere Lohnabschlüsse blockieren. In den Energiepreisen sieht Hüfner „hohe Aufwärtsrisiken“.

Schon vor Ausbruch des Ukrainekriegs herrschte selten dagewesene Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Inflation. Das hat sich jetzt noch einmal deutlich verstärkt. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der Unicredit, rechnet damit, dass die Inflationsraten noch bis in den Herbst hinein eine fünf vor dem Komma haben werden.

Prognosen der Ökonomen fallen höchst unterschiedlich aus

„Inflationsraten unter zwei Prozent werden voraussichtlich erst ab Sommer 2023 wieder erreicht“, schätzt Rees. Doch ob diese Normalisierung tatsächlich eintreten wird, ist aktuell kaum zu beurteilen. „Grundsätzlich ist die Unsicherheit für den Konjunktur- und Inflationsausblick im Moment außergewöhnlich hoch“, sagt Rees.

Entsprechend weit gehen die angepassten Inflationsprognosen der zwölf Banken und Vermögensverwalter auseinander. Die MM Warburg rechnet für 2022 mit einer Inflationsrate von 5,7 Prozent, H&A Global Investment prognostiziert dagegen lediglich 3,3 Prozent.

Der Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, hält gar eine sechs vor dem Komma für wahrscheinlich. „Für solche Vorhersagen muss man nicht einmal davon ausgehen, dass die Energiepreise auf dem aufgeheizten aktuellen Niveau wie heute bleiben“, so Dullien. Für 2023 reichen die Projektionen von 1,6 Prozent (UBS) bis 3,8 Prozent (Hamburg Commercial Bank).

In Amerika ist die Situation anders, weil die USA weniger stark über den Handel mit Russland verflochten sind und ihren Energiebedarf weitgehend selbst decken. Zudem ist die Inflation in den USA noch deutlich höher als in Europa und die Löhne steigen dort wesentlich stärker.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat zuletzt bereits durchblicken lassen, dass die Fed im März die Zinsen um einen Viertel Prozentpunkt anheben wird.

