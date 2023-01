Teuerung US-Erzeugerpreise klettern nicht mehr so stark – Signal für weniger Inflation

Die Hersteller in den USA hoben ihre Preise im Dezember nur noch um 6,2 Prozent an. Damit sinkt der Druck auf die Fed, die Zinsen stark zu erhöhen.

Weil die Erzeugerpreise weniger stark steigen, dürfte auch die US-Inflation weiter zurückgehen. (Foto: via REUTERS) Fabrik in den USA

Washington Die Produzenten in den USA drehen nicht mehr so kräftig an der Preisschraube und sorgen damit für weniger Inflationsdruck. Die Erzeugerpreise legten im Dezember um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, nach revidiert 7,3 Prozent im November, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember mit 6,8 Prozent gerechnet.

Die Preise gelten ab Fabriktor – also bevor die Erzeugnisse weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Daher gelten sie als frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Diese stiegen im Dezember um 6,5 Prozent, nachdem die Inflationsrate im vorangegangenen Monat noch bei 7,1 Prozent gelegen hatte.

Das Stabilitätsziel der Notenbank Federal Reserve von 2,0 Prozent bleibt damit noch immer noch in weiter Ferne. Für den Zinsentscheid Anfang Februar haben sich die Finanzmärkte aber darauf eingestellt, dass die Fed weiter den Fuß vom Gas nimmt und den geldpolitischen Schlüsselsatz nur noch um einen Viertel Prozentpunkt anheben wird. Im Dezember hatte sie ihn um einen halben Prozentpunkt erhöht – auf die aktuelle Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Trügerische Hoffnung bei der Inflation – Auf eine Kennzahl kommt es an