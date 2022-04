Ukraine-Krieg Rezession und hohe Inflation: Bundesbank erwartet drastische Folgen bei einem Energieembargo

Die Ökonomen der Notenbank haben die Konsequenzen eines Öl- und Gasembargos gegen Russland ausgerechnet. Der Einbruch des Wachstums um fünf Prozent wäre nur eine der Folgen.

Die Folgen würden Deutschland empfindlich treffen. (Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber) Demonstrationen für ein Öl-Embargo

Berlin, Frankfurt Die Bundesbank rechnet mit einem heftigen Wirtschaftseinbruch in Deutschland, wenn es zu einem sofortigen Energieembargo gegen Russland käme. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichen Studie hervor. In dem Szenario „könnte der Verlust des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im laufenden Jahr in der Größenordnung von bis zu fünf Prozent liegen,“ heißt es.

Anstatt um rund drei Prozent zu wachsen, würde die deutsche Wirtschaft um knapp zwei Prozent schrumpfen – fast 200 Milliarden Euro Wertschöpfung gingen verloren. Auch in den Folgejahren würde die deutsche Wirtschaft noch unter den Auswirkungen leiden. Zudem sei mit einem anhaltenden Anstieg der Inflationsrate in Deutschland und dem Euroraum zu rechnen.

