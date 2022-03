Ukrainekrieg Ökonomen fordern Ende der Coronahilfen, um Spielraum für neue Hilfen zu schaffen

Eine Studie zeigt: Deutschlands Coronahilfen sind weitaus umfangreicher als im Rest Europas – Geld, das für neue Hilfen wegen des Ukrainekriegs fehlen könnte.

Berlin Der Ukrainekrieg belastet die deutschen Unternehmen enorm. Wirtschaftshilfen sind in Arbeit, die gleich mit der Frage einhergehen: Was kann sich Deutschland eigentlich leisten? Ab dem kommenden Jahr soll die Schuldenbremse wieder gelten. Mindestens bis in den Sommer will der Bund zudem noch Hilfen an Unternehmen auszahlen, die durch die Coronakrise Schwierigkeiten bekommen haben.

Das ist ein Problem, findet Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). „Im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten hat Deutschland den richtigen Zeitpunkt für das Ende der Coronahilfen völlig verpasst“, sagt Heinemann.

Beleg dafür ist eine neue ZEW-Studie für den wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments, die dem Handelsblatt vorliegt. Sie zeigt: Deutschland hat im europäischen Vergleich auf einen ähnlich starken Coronaschock mit deutlich mehr staatlichen Hilfsgeldern reagiert.