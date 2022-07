Umfrage Ukraine-Krieg, Lieferengpässe, Kaufzurückhaltung: Wirtschaft der Eurozone schrumpft offenbar

Die deutsche Wirtschaft hatte im Juli erstmals in diesem Jahr wieder Wachstumseinbußen verzeichnet.

Berlin Die Wirtschaft der Eurozone ist im Juli einer Umfrage zufolge voraussichtlich geschrumpft. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen – gab um 2,6 Punkte auf 49,4 Zähler nach.

Er sackte damit erstmals seit Februar 2021 unter die Wachstumsschwelle von 50 Stellen, wie S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Firmen mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 51,0 Punkte gerechnet.

Im Dienstleistungssektor verlangsamte sich das Wachstum zum dritten Mal hintereinander und fiel so schwach aus wie zuletzt im April 2021, was laut S&P Global einer annähernden Stagnation gleichkam.

Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Market Intelligence, rechnet damit, dass die Wirtschaft im Euroraum im dritten Quartal um 0,1 Prozent schrumpfen wird. "Auch wenn der Rückgang derzeit noch bescheiden ausfällt, deuten die stark rückläufigen Neuaufträge, sinkende Auftragsbestände und die sich eintrübenden Geschäftsaussichten darauf hin, dass sich der Abwärtstrend im Laufe des Sommers weiter beschleunigen wird."

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Am besorgniserregendsten sei die Notlage des Industriesektors. Hier kam es laut Umfrageteilnehmern wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Absatzzahlen zu einer noch nie da gewesenen Zunahme der Bestände an Fertigwaren: "Hier dürfte die Produktion wahrscheinlich zurückgefahren werden müssen, da sich viele Unternehmen an die schwächere Nachfrage anpassen, deren Absacken wiederum dem hohen Preisniveau zugeschrieben werden kann", sagte Williamson.

Deutschlands Wirtschaft gerät aus Wachstumsspur

In Deutschland fiel das Barometer um 3,3 auf 48,0 Punkte, wie S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 800 Unternehmen mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 50,1 Stellen gerechnet, womit sich das Barometer noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gehalten hätte. „Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Juli erstmals seit Dezember wieder Wachstumseinbußen und schrumpfte so stark wie zuletzt vor über zwei Jahren“, teilte S&P Global weiter mit.

Ausschlaggebend hierfür seien die rückläufige Binnen- und Exportnachfrage infolge des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds, der Lieferengpässe und der Kaufzurückhaltung der Kunden. Abwärts ging es sowohl mit der Industrieproduktion als auch mit der Geschäftstätigkeit im Servicesektor, wobei die Industrieproduktion sogar so stark zurückgefahren wurde wie seit Mai 2020 nicht mehr.

„Nach einem Aufwärtsschub, ausgelöst durch die Lockerungen der Corona-Restriktionen, hat der Gegenwind gleich aus mehreren Richtungen dafür gesorgt, dass die deutsche Wirtschaft im Juli erstmals in diesem Jahr wieder Wachstumseinbußen zu verzeichnen hatte“, sagte S&P Global-Ökonom Paul Smith.

Mehr: Die deutsche Wirtschaft steht am Rand der Rezession – der einzige Lichtblick kommt aus dem Inland. Ein Kommentar