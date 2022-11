 Umfrage: Verbraucherstimmung hat sich verschlechtert

Die Verbraucher sorgen sich vor allem vor Preisanstiegen. Die Hälfte der Befragten gab an, Schwierigkeiten zu haben ihren Lebensstandard im kommenden Jahr zu halten.

Berlin In Deutschland hat sich laut einer Verbraucherumfrage die Stimmung der Bürger stark verschlechtert. Wie aus der repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsauskunftei Schufa hervorging, die der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht am Samstag exklusiv vorliegt, blicken fast drei Viertel der Deutschen (74 Prozent) sorgenvoll in die Zukunft.

Besonders groß ist Angst vor weiteren Preisanstiegen (84 Prozent) in sämtlichen Lebensbereichen. Doch auch die Sorgen vor sinkenden Einkommen (60 Prozent) und Arbeitslosigkeit (44 Prozent) sind gegenüber der Verbraucherstimmung seit der Corona-Pandemie nochmals gestiegen.

Fast jedem zweiten Bürger (47 Prozent) wird es laut Umfrage sogar zunehmend schwerfallen, seinen bisherigen Lebensstandard auch im kommenden Jahr zu halten. Für die repräsentative Erhebung wurden insgesamt 1000 Menschen zwischen dem 7. und 14. Oktober befragt.

