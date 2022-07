Umsatzeinbuße Hohe Inflation und steigende Energiekosten lasten auf Einzelhandel

Der Einzelhandel rechnet mit schrumpfenden Umsätzen. Grund dafür sind die dramatisch gestiegenen Energiekosten und die schlechte Verbraucherstimmung.

Unternehmen rechnen mit weniger Umsatz. (Foto: dpa) Einzelhandel

Berlin/Düsseldorf Die hohe Inflation und die Folgen des Ukraine-Kriegs machen die Hoffnungen des deutschen Einzelhandels auf eine durchgreifende Besserung nach der Corona-Krise zunichte. Selbst für den über Jahre boomenden Online-Handel um Firmen wie Zalando wachsen 2022 die Bäume nicht mehr in den Himmel – hier „flacht der Wachstumspfad ab“, teilte der Branchenverband HDE am Dienstag in Berlin mit.

Insgesamt erwartet der HDE für die Branche im laufenden Jahr weiter ein nominales Umsatzwachstum von drei Prozent auf rund 607 Milliarden Euro, preisbereinigt rutsche der Einzelhandel aber zwei Prozent ins Minus. Zu Jahresbeginn hatte der Verband hier noch eine Stagnation erwartet.

Die Politik müsse angesichts der großen Unsicherheiten um Inflation und Energieversorgung handeln, forderte der HDE. „Die steigende Inflation schmälert die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden massiv“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag in Berlin.

„Der russische Krieg in der Ukraine und Corona-Lockdowns in Asien stören die Lieferketten, die Inflation steigt und die Energiekosten erreichen ungeahnte Höhen“, beklagte Genth. „Die Lage ist alles andere als einfach, die Zukunftsaussichten in vielerlei Hinsicht schwierig zu beurteilen.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Für das zweite Halbjahr rechne nach einer HDE-Umfrage nur noch ein Fünftel der Betriebe mit Umsatzsteigerungen. Die Bundesregierung müsse einschreiten, die Unternehmen dürften durch die Energiepreise nicht überlastet werden. Nach einer aktuellen Umfrage des HDE unter 800 Unternehmen rechnet fast die Hälfte der Händler (45 Prozent) im zweiten Halbjahr mit einer Verschlechterung der Geschäftslage gegenüber dem noch stark von Corona geprägten zweiten Halbjahr 2021. Mehr: Deutschland mit erstem Defizit im Außenhandel seit 2008