 US-Ökonom Phelps im Interview: „Ich warne davor, den IRA zu kopieren“

Der US-Ökonom rät von schuldenfinanzierten Investitionsprogrammen ab. Edmund Phelps plädiert zudem für eine Erhöhung des Inflationsziels auf drei Prozent.

Der heute 90-jährige Ökonom nimmt bis heute rege am wissenschaftlichen Diskurs teil. (Foto: Bloomberg) Edmund Phelps

Berlin Edmund Phelps hat vor 62 Jahren eine Regel aufgestellt, die in keinem Ökonomie-Lehrbuch fehlt. Mit seiner „goldenen Regel“ hat er gezeigt, dass das Sparverhalten elementare Folgen für den Wohlstand einer Volkswirtschaft hat. Die Regel hat in einer Zeit, in der wie selten zuvor über Investitionen, Zinsen und Staatsschulden gestritten wird, eine besonders große Bedeutung, wie Phelps im Handelsblatt-Interview deutlich macht.

Lesen Sie hier das ganze Interview mit Edmund Phelps:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen