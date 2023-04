USA US-Erzeugerpreise steigen langsamer – Weiteres Signal für abflauende Inflation

Die Erzeugerpreise legten im März um 2,7 Prozent zu – und damit weniger als erwartet. Sie geben ein frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise.

Washington Die Erzeugerpreise in den USA steigen deutlich langsamer und lassen auf ein weiteres Abflauen der Inflation schließen. Sie legten im März um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 3,0 Prozent gerechnet, nachdem diese Teuerungsrate im Februar noch bei aufwärts revidiert 4,9 Prozent gelegen hatte.

Die Preise gelten ab Fabrik – also bevor die Erzeugnisse weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie geben ein frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die Inflation in den USA hatte zuletzt spürbar nachgelassen: Die Jahresteuerungsrate sank im März um einen vollen Prozentpunkt auf 5,0 Prozent.

Dies ist die niedrigste Inflationszahl seit Mai 2021. Die Notenbank Federal Reserve kann das Abebben der Inflationswelle nach neun Zinserhöhungen in Folge als Etappensieg verbuchen, auch wenn ihr Ziel einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent noch immer nicht in Sichtweite ist.

Die US-Währungshüter müssen nun entscheiden, ob sie die Zinsen Anfang Mai weiter erhöhen oder aus Rücksicht auf die Konjunktur und mögliche Rezessionsrisiken eine Pause einlegen. Sie haben die Zinsen binnen Jahresfrist von nahe null auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent angehoben, um die hohe Inflation einzufangen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Die Fed hält die Tür für eine weitere Straffung offen, auch wenn nicht mehr viel Spielraum nach oben sein dürfte.