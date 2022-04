Versorgungssicherheit Deutschland noch zu 35 Prozent von russischem Gas abhängig – Habeck will „das Unrealistische probieren“

Berlin Deutschland ist immer weniger auf Gaslieferungen aus Russland angewiesen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte am Mittwoch in Berlin, dass die Abhängigkeit noch 35 Prozent betrage. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bezog Deutschland noch 55 Prozent seiner Erdgas-Importe aus Russland.

Bislang visiert die Bundesregierung an, 2024 komplett von russischem Gas unabhängig zu sein. Auf die Frage, ob das durch die erzielten Fortschritte möglicherweise schon im kommenden Jahr möglich werde, antwortete Habeck: „Natürlich ist es nicht realistisch nach deutscher Zeit. Und trotzdem müssen wir in irgendeiner Form das Unrealistische probieren.“

Die Befürchtungen, Russlands Präsident Wladimir Putin könnte einen Lieferstopp für Gas seinerseits schon jetzt verhängen, waren am Dienstag gewachsen. Aus Moskau kam die Ankündigung, die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einzustellen.

Hintergrund ist der Konflikt um ein Dekret des russischen Präsidenten. Dieser hatte vorgeschrieben, dass Energie aus Russland in Rubel bezahlt werden muss und nicht mehr wie vorher üblich in Euro oder Dollar.

Die EU einigte sich darauf, weiter in Euro zu bezahlen, aber zwei Konten bei der zuständigen russischen Gazprombank anzulegen. Die EU-Staaten überweisen das Geld in ausländischer Währung auf das eine Konto, woraufhin die Bank an der Moskauer Börse Rubel dafür kauft. Diese werden dann dem zweiten Konto, dem Rubel-Konto, des Käufers gutgeschrieben und an den Lieferanten Gazprom nach Russland überwiesen.

Habeck bestätigte, dass Polen diesem Verfahren nicht folge. Bei Bulgarien sei es ihm nicht bekannt. „Das ist die Realität, in der Energie als Waffe eingesetzt wird“, sagte der Vizekanzler.

Habeck: Gaslieferungen kommen stetig

Deutschland verhalte sich mit dem in der EU geeinten Vorgehen vertragstreu. Es seien bisher keinerlei Einschränkungen erkennbar: „Die Gaslieferungen kommen stetig und in gleicher Menge wie in den Tagen davor.“ Die Speicherstände lagen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch bei rund 34 Prozent.

Unklarheiten bei der Zahlung an Russland bestehen allerdings bei einer britischen Tochter der Gazprom Germania einen Fall. Die Deutschlandtochter des russischen Energieriesen Gazprom steht seit einigen Wochen unter treuhänderischer Verwaltung des Bundes. Die aufgrund dieser Unklarheiten ausfallenden Lieferungen machen laut Habeck aber nur 0,2 Prozent der russischen Importe aus. Das sei leicht durch andere Lieferungen korrigierbar, sagte der Wirtschaftsminister.

Habeck verneinte Spekulationen, die Lieferstopps für Polen und Bulgarien seien eine Reaktion auf seine eigenen Aussagen vom Dienstag. Der Wirtschaftsminister hatte gestern die polnische Hauptstadt Warschau besucht und mit der dortigen Regierung Gespräche geführt, um Deutschland von russischen Ölimporten unabhängig zu machen. Dabei hatte er erklärt, dass eine solche Unabhängigkeit wohl bereits in den nächsten Tagen möglich sei.

„Bei Öl wäre ein Abriss der Lieferungen nun handelbar“, sagte Habeck am Mittwoch in Berlin. Die Folgen wären zwar spürbar, vor allem durch drastisch höhere Energiepreise. Es sei aber keine wirtschaftliche Katastrophe mehr zu erwarten.

Bei Öl wäre ein Abriss der Lieferungen nun handelbar. Robert Habeck

Anders sei das beim Gas. Sollte es zu schon jetzt zu einem Lieferstopp kommen, egal ob durch Russland oder den Westen ausgelöst, würde es den Aussagen Habecks zufolge noch in diesem Jahr zu einer Rezession kommen. Die Wirtschaftsleistung würde dem Bundesminister zufolge dann wohl um etwa fünf Prozent geringer ausfallen.

Ohne Embargo erwartet die Bundesregierung noch ein Wachstum von 2,2 Prozent, wie aus der Konjunkturprognose hervorgeht, die Habeck am Mittwoch vorstellte. Im Januar war die Regierung noch von 3,6 Prozent ausgegangen.

Das sei der Preis, um der Ukraine beizustehen, erklärte der Minister. „Diesen Preis müssen wir bereit sein zu zahlen. Wir zahlen diesen Preis durch höhere Inflation und abgebremstes Wachstum“, sagte Habeck. Für die Inflationsrate erwartet die Regierung für dieses Jahr 6,1 Prozent. Ein großer Teil davon entfallen auf verteuerte Energie und Nahrungsmittel, ohne diese Sektoren soll die Inflationsrate bei 2,5 Prozent liegen. Folge sei, dass Deutschland buchstäblich ärmer werde, so Habeck.

Die ersten Programme des angekündigten Schutzschirms für die Wirtschaft sollen noch in dieser Woche starten. Das Großbürgschaftsprogramm werde in zwei Tagen hochgeladen. Beim Kreditprogramm der staatlichen KfW-Förderbank sollen ab nächster Woche Anträge eingereicht werden können.

Dass Deutschland in diesem Jahr überhaupt noch wachsen soll, hänge mit den vielen Aufträgen zusammen, die sich bei deutschen Unternehmen noch anstauten. Aufgrund fehlender Materialien infolge globaler Lieferkettenprobleme hätten sich Aufträge im Wert von 100 Milliarden Euro angestaut. Hinzu kämen private Ersparnisse von 200 Milliarden Euro.

