Wachstum Habeck und Linder lehnen Konjunkturpaket ab

Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner halten ein Konjunkturpaket angesichts der Wirtschaftsschwäche für falsch – sind sich bei der richtigen Antwort aber uneinig.

Beide Minister lehnen ein Konjunkturpaket ab. (Foto: dpa) Christian Lindner und Robert Habeck

München Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in Investitionen den Schlüssel, um Deutschland aus der anhaltenden Konjunkturschwäche zu befreien. „Was Deutschland jetzt braucht, sind zielgerichtete Impulse für Investitionen und Spielräume für unsere energieintensive Industrie“, sagte Habeck dem Handelsblatt.

Der Vizekanzler hält größere fiskalische Spielräume für notwendig. „Die USA gehen mit massiv Geld rein und investieren. Deutschland darf sich hier nicht an den Spielfeldrand drängen lassen“, so Habeck.

Er erneuerte seine Forderung nach einem Industriestrompreis, dessen Finanzierung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) bisher abgelehnt wird. „Die Zeit drängt und wir müssen hier schnell zu Entscheidungen kommen. Es geht um die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands“, sagte Habeck.

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal erneut nicht gewachsen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung bekanntgab. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte, nachdem es in den beiden vorigen Quartalen geschrumpft war.