Wachstum und Inflation Stehen wir vor einem Jahrzehnt der Stagflation? Vier Gründe, die dafürsprechen

Ukrainekrieg und Energiepreise befeuern die gefährliche Kombination aus niedrigem Wachstum und hoher Inflation. Entscheidend aber ist, ob die Stagflation bleibt. Eine Analyse.

Verschiedene Faktoren treiben aktuell die Finanzierungskosten im Unternehmenssektor. (Foto: Reuters) Dunkle Wolken über Frankfurt

Berlin Die Weltwirtschaft wird von einer Krise in die nächste getrieben. Nach dem Coronaschock belasten der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die rasant steigenden Energiepreise die Wirtschaft. Beides bremst das wirtschaftliche Wachstum aus. Doch eines ist anders: Während in der Pandemie die Preise sanken, ist die Inflation jetzt so hoch wie seit Langem nicht.

Damit ist auch die Stagflation zurückgekehrt. Sie ist gefürchtet, weil für Geld- und Finanzpolitik ein entscheidender Zielkonflikt besteht: Maßnahmen zum Ankurbeln des Wachstums verstärken die Inflation, der Kampf gegen die Teuerung belastet wiederum die Wirtschaft.

Deutschland befindet sich bereits in der Stagflation: Im März lag das Wirtschaftswachstum etwa beim Nullpunkt, die Inflationsrate mit 7,3 Prozent so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Auch in den jüngst veröffentlichten Protokollen der Europäischen Zentralbank ist von einem „stagflatorischen Schock“ die Rede.

Doch das ist eine Momentaufnahme. Entscheidender ist: Bleibt die Stagflation und wenn ja, wie lange?

