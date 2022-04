Wirtschaftsentwicklung Führende Institute: Bei Energie-Embargo drohen Rezession – und halbe Million mehr Arbeitslose

Berlin Ein Lieferstopp von russischer Energie würde die deutsche Volkswirtschaft schrumpfen lassen, schätzen die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute. „Die deutsche Wirtschaft dürfte in diesem Fall kommendes Jahr in eine scharfe Rezession geraten“, heißt es in ihrer gemeinsamen Konjunkturprognose für das Bundeswirtschaftsministerium, die dem Handelsblatt in Auszügen vorliegt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sinkt im Szenario eines sofortigen Embargos um 2,2 Prozent im Jahr 2023, schätzen die Ökonominnen und Ökonomen. Am stärksten wäre der wirtschaftliche Einbruch demnach im zweiten Quartal 2023 mit einem Minus von fast fünf Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen würde im Vergleich zum Vorjahr um 418.000 Personen wachsen. Die Arbeitslosenquote würde seit Langem wieder die Marke von sechs Prozent erreichen, lautet die Prognose. Die Inflationsrate für das Gesamtjahr würde bei fünf Prozent liegen.

2022 würde die Wirtschaft trotz Embargo noch wachsen, die Prognose für das Bruttoinlandsprodukt liegt für das laufende Jahr bei plus 1,9 Prozent. Allerdings wäre die Inflationsrate mit 7,3 Prozent höher als bislang angenommen.

Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose soll am Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Erarbeitet wird das Gutachten federführend vom RWI in Essen, vom DIW in Berlin, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel und vom IWH in Halle.

Wachstum trotz Krieg

Sollte es nicht zu einem Lieferstopp kommen, würde Deutschland zwar nicht in eine Rezession geraten. Durch den Ukrainekrieg erwarten die Institute dennoch deutlich weniger Wachstum als bislang angenommen. Das BIP dürfte demnach in diesem Jahr um 2,7 Prozent zulegen, sagten mit der Frühjahrsprognose vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Oktober 2021 waren noch 4,8 Prozent veranschlagt worden, weil mit einer kräftigen Erholung von der Coronakrise gerechnet wurde. Für 2023 wird nun ein Wachstum von 3,1 Prozent erwartet, nach bislang 1,9 Prozent.

