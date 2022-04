Wirtschaftsentwicklung Insider: Institute senken Konjunkturprognose für 2022 deutlich

Berlin Die führenden Institute haben Insidern zufolge ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft wegen des Ukrainekrieges deutlich gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 2,7 Prozent zulegen, sagten mit der Frühjahrsprognose vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Oktober 2021 waren noch 4,8 Prozent veranschlagt worden, weil von einer kräftigen Erholung von der Corona-Krise ausgegangen worden war. Für 2023 wird nun ein Wachstum von 3,1 Prozent erwartet, nach bislang 1,9 Prozent. Im Falle eines sofortigen Lieferstopps von russischer Energie könnte die Wirtschaft aber im kommenden Jahr sogar merklich schrumpfen – um mehr als zwei Prozent, rechnen die Institut vor.

Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose soll an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Sie dient der Bundesregierung als Basis für ihre eigenen Projektionen, die wiederum die Grundlage für die Steuerschätzung bilden. Erarbeitet wird das Gutachten federführend vom RWI in Essen, vom DIW in Berlin, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel und vom IWH in Halle.

Mehr: Bundesbank erwartet spürbare Belastung der Konjunktur