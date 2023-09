HDE-Konsumbarometer Verbraucher halten ihr Geld beisammen – Keine Erholung des Konsums in Sicht

Deutschland steckt in der Stagflation fest. Der Einzelhandel bekommt die Zurückhaltung der Verbraucher weiter zu spüren – mit Folgen für die gesamte Wirtschaft.

Der private Konsum ist das wichtigste Standbein der deutschen Konjunktur, der Anteil am Bruttoinlandsprodukte beträgt rund 50 Prozent. (Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber) Einkaufsstraße in München

Düsseldorf Der private Konsum fällt vermutlich auch im zweiten Halbjahr als Treiber der deutschen Konjunktur aus. Das signalisiert das HDE-Konsumbarometer für September. Der Frühindikator für die Kauflust der deutschen Verbraucher hat nun seine ohnehin sehr träge Erholung gestoppt und notiert mit 94,65 Zählern exakt auf dem Vormonatsniveau.

Das Barometer wird monatlich vom Handelsblatt Research Research Institute (HRI) für den Handelsverband HDE berechnet; es basiert auf einer repräsentativen Befragung von rund 1600 Haushalten. Nach wie vor notiert das HDE-Barometer deutlich unter den Werten aus der Vor-Corona-Zeit.

Geringfügig besser als im Vormonat schätzen die Verbraucher gegenwärtig die weitere Entwicklung der Konjunktur ein, auch die Sorgen vor weiter steigenden Zinsen nahmen etwas ab. Gleichzeitig zogen jedoch die Inflationserwartungen wieder etwas an und die Sparneigung nahm wieder leicht zu. Unter dem Strich dürfte der private Konsum in den kommenden Monaten daher in etwa stagnieren.