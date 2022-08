Kriegsfolgen Russland droht die „völlige wirtschaftliche Isolation“

Kremlchef Putin versucht, die ökonomischen Folgen der Sanktionen kleinzureden. Doch sogar die russische Zentralbank geht von einem jahrelangen Abschwung aus.

Viel russisches Geld fließt ins Militär, die Wirtschaft leidet. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Militärparade in Moskau

Berlin Die russische Wirtschaft schrumpft deutlich. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal um vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Damit ist das BIP nach Berechnungen von Bloomberg Economics auf das Niveau von 2018 zurückgefallen. Die Monate April bis Juni waren das erste vollständige Quartal nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar und nachdem westliche Staaten harte Wirtschaftssanktionen gegen Russland eingeführt haben.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte zuletzt immer wieder behauptet, die Sanktionen könnten seinem Land nichts anhaben. Die am Freitagabend von der russischen Statistikbehörde Rosstat veröffentlichten BIP-Zahlen für das zweite Quartal dürften zwar viele Ökonomen positiv überrascht haben. Doch zum einen mehren sich die Zweifel am Wahrheitsgehalt offizieller russischer Daten. Zum anderen warnen renommierte Wirtschaftsexperten in Russland zunehmend vor einer lang anhaltenden Rezession.

