Landtagswahl NRW Trotz beantragter Briefwahl im Wahllokal wählen: Wie geht das?

Aufgrund der Coronapandemie haben viele Wahlberechtigte in NRW Briefwahl beantragt. Doch was, wenn man es verpasst, die Dokumente rechtzeitig abzusenden? So können Sie trotz Briefwahl im Wahllokal wählen.

Düsseldorf Bei Wahlen in Deutschland lag der Briefwahlanteil seit Ausbruch der Coronapandemie deutlich höher als in den Vorjahren. Bei der Bundestagswahl 2021 wurde fast jede zweite Stimme per Brief abgegeben. Doch um die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai noch rechtzeitig abzuschicken, wird es knapp. Spätestens drei Werktage vor der Wahl sollte die Briefwahl verschickt werden.

Wer jedoch Briefwahl beantragt hat, hat verschiedene Möglichkeiten, um doch die Stimmen abzugeben. Eine Anleitung.

Per Brief wählen: Wie funktioniert die Briefwahl noch rechtzeitig?

Eine Möglichkeit, um die Briefwahlstimmen noch pünktlich abzugeben, ist, die Briefwahlunterlagen direkt bei der zuständigen Behörde in den Briefkasten zu werfen.

An welche Adresse die Briefwahlunterlagen gebracht werden müssen, steht auf dem roten Briefwahlumschlag. Die Briefwahlunterlagen werden am Wahlsonntag ab 15 Uhr vom Briefwahlvorstand kontrolliert, die Stimmauszählung beginnt nach 18 Uhr.

Daher sollten die Briefwahlunterlagen vor Schließung der Wahllokale beim zuständigen Wahlamt ankommen. Andernfalls werden die Stimmen nicht mitgezählt.

Kann ich auch am Sonntag im Wahllokal wählen, obwohl ich Briefwahl beantragt habe?

Ja, das geht. Wer Briefwahl beantragt, aber seine Stimmen noch nicht per Briefwahl abgegeben hat, kann auch regulär im Wahllokal zwischen 8 Uhr und 18 Uhr am Sonntag wählen gehen. Wichtig ist, zu wissen, in welchem Wahllokal man abstimmen kann. Diese Information findet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Allerdings werden gewisse Dokumente benötigt, damit man am Sonntag im Wahllokal wählen kann, obwohl man Briefwahl beantragt hat.

Welche Unterlagen benötige ich, um im Wahllokal wählen zu können, wenn ich vorher Briefwahl beantragt habe?

Wer seine Briefwahlunterlagen nicht abgeschickt hat, kann auch am Sonntag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr im Wahllokal wählen. Dafür werden folgende Unterlagen benötigt:

Personalausweis

alternativ: Führerschein oder Reisepass

oder Wahlschein

Den Wahlschein erhält man zusammen mit den Briefwahlunterlagen. Dieses Dokument ist entscheidend, um am Sonntag im Wahllokal wählen zu können, obwohl man Briefwahl beantragt hat. Die Wahlbenachrichtigung hingegen ist nicht nötig.

Briefwahl vor Ort: Was ist Briefwahl „an Ort und Stelle“?

Wahlberechtigte haben auch die Möglichkeit, „an Ort und Stelle“ die Briefwahl durchzuführen. Mit den Briefwahlunterlagen kann also vor Ort im Briefwahlbüro gewählt werden, wo entsprechende Wahlkabinen bereitstehen.

Allerdings sind diese Behörden üblicherweise nur werktags geöffnet. Nur in manchen Großstädten gibt es am Samstag vor der Wahl eine Ausnahme.

Daher ist eine rechtzeitige Stimmabgabe vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in den meisten Fällen nur bis Freitag, den 13. Mai, möglich. Wer die Öffnungszeiten verpasst hat, kann die Briefwahlunterlagen noch am Wahl-Sonntag bis 18 Uhr beim zuständigen Wahlamt in den Briefkasten werfen oder mit dem Wahlschein und einem Ausweisdokument ganz regulär im zuständigen Wahllokal wählen.

Dieser Artikel wurde zuerst am 11. Mai um 16:38 Uhr veröffentlicht.

