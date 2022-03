Mercedes-Benz Daimler Truck versiebenfacht Gewinn und schreibt sein Russlandgeschäft ab

Der weltgrößte Lastwagenbauer steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, erreicht seine Margenziele aber nur knapp. Und in Russland fallen Kosten an.

Daimler produziert weiter auch Lkw unter der Marke Mecedes-Benz. Das Russlandgeschäft musste nun wertberichtigt werden. (Foto: Daimler AG) Daimler Truck

München Daimler Truck will mit der Vorlage der ersten Bilanz als eigenständiges Unternehmen am Donnerstag beweisen, dass es zu den wichtigsten Konzernen des Landes zählt – auch ohne den Glanz der einstigen Mutter Mercedes-Benz. In der laufenden Woche wurde Daimler Truck in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen.

Vorstandschef Martin Daum ist jedenfalls „sehr stolz“ darauf, was sein Team im vergangenen Jahr geleistet hat: „Trotz des Gegenwinds durch Covid-19 und Engpässe in der Lieferkette haben wir unsere finanziellen Ziele erreicht.“ Tatsächlich konnte der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller seinen operativen Gewinn versiebenfachen, auf 3,4 Milliarden Euro.

Auch unter dem Strich steht nach einem Verlust im Vorjahr wieder ein deutliches Plus. Der Absatz legte um ein Fünftel zu, der Umsatz um etwa zehn Prozent auf fast 40 Milliarden Euro.

Mercedes-Tochter Daimler-Truck steigert auch Umsatzrendite