Mobilität Bund plant dauerhaftes „Klima-Ticket“ – günstiges Nahverkehrs-Ticket könnte bleiben

Nach den Ferien endet das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Nun arbeitet der Bund anscheinend schon an einem Nachfolger – auch wenn Verkehrsminister Wissing nichts davon wissen will.

Das 9-Euro-Ticket lockt die Menschen in die Züge. (Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch) Essener Hauptbahnhof

Berlin Für Volker Wissing gibt es keine Zweifel: Die „Ad-hoc-Maßnahme“, allen Menschen für neun Euro im Monat den Nahverkehr anzubieten, ist „zeitlich befristet“, wie der Bundesverkehrsminister in den vergangenen Tagen immer wieder betont. Dies sei auch im Gesetz so festgelegt. „Dementsprechend gibt es derzeit keine Überlegungen, das zu verlängern.“

Ein Blick in den jüngsten Entwurf des Klimaschutzsofortprogramms verrät aber anderes. Er liegt dem Handelsblatt vor. Demnach überlegt der Bund, ein „Klima-Ticket“ einzuführen. So soll „mit tariflichen Maßnahmen die Attraktivität des ÖPNV dauerhaft gesteigert werden, z. B. anschließend an das befristete „9 für 90“-Ticket mit veränderten Konditionen durch ein vergünstigtes Klima-Ticket als einheitliche Länder-Nahverkehrs-Monats- bzw. -Jahresfahrkarte für den Schienenpersonenregionalverkehr und den ÖPNV“.

