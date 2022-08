Neues Infektionsschutzgesetz Maskenpflicht, Abstandsgebot und Personenobergrenzen: So sehen die Corona-Pläne für den Herbst aus

Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann haben sich auf einen Corona-Stufenplan geeinigt. Im Zentrum steht die Maskenpflicht.

Das neue Infektionsschutzgesetz soll ab Oktober gelten. (Foto: Getty Images) Bundesjustizminister Marco Buschmann und Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Berlin Angesichts einer drohenden Pandemie-Welle im Herbst hat sich die Bundesregierung auf ein abgestuftes Vorgehen bei den Corona-Schutzmaßnahmen geeinigt. Das teilten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) am Mittwochmittag mit.

Der Herbst- und Winterplan Corona enthalte zahlreiche Maßnahmen, die unter dem Stichwort „Winterreifen“ gebündelt seien und von Oktober bis Ostern gelten sollen, sagte Schmidt. Darunter falle etwa das Tragen einer FFP2-Maske für Passagiere im Flug- und Fernverkehr. Außerdem ist eine Masken- und Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorgesehen.

Die Länder können außerdem weiter gehende Schutzmaßnahmen festlegen. Dazu zählt die Maskenpflicht im Personennahverkehr und in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Zudem kann das Tragen einer medizinischen Maske ab der fünften Klasse in Schulen angeordnet werden sowie Tests in Schulen, Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen.

Infektionsschutzgesetz: Maskenpflicht im Zentrum der neuen Corona-Regeln