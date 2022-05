One Fiber Glasfaser entlang des Bahnnetzes: Wie der Staat Milliarden sparen kann

Das Unternehmen One Fiber will ein abhörsicheres Glasfaser-Netz entlang der Schienen der Deutschen Bahn bauen. Der Tüv Rheinland ist voll des Lobs.

One Fiber baut sich ein hochmodernes Netz aus Glasfaserkabel, das abhörsicher sein soll. (Foto: dpa) Glasfaserkabel

Berlin Im Mainzer Digitalisierungsministerium wollte Minister Alexander Schweitzer all die Versprechen nicht glauben, also beauftragte der SPD-Politiker zur Sicherheit den Tüv Rheinland: Wirbt das kleine Start-up One Fiber zu Recht damit, entlang des deutschen Schienennetzes ein 27.000 Kilometer langes Glasfasernetz aufzubauen, das hochmodern ist und darüber hinaus auch noch abhörsicher und sicher vor Cyberattacken? Könnte das Netz wirklich helfen, jeden Haushalt im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz kostengünstig ans schnelle Internet anzuschließen, womit sich aufwendige und teure Förderprogramme erübrigten?

Die Antwort der Berater des Tüv Rheinland war so eindeutig, dass Schweitzer an diesem Donnerstag eine Absichtserklärung mit Klaus Kremper, dem Chef von One Fiber und einstigen Chef der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn AG, unterzeichnet hat.

One Fiber: Ländlicher Raum soll von Glasfaser-Netz profitieren

