Porsche-Affäre SMS zu E-Fuels: Was Lindner an Porsche-Chef Blume geschrieben hat

Das Handelsblatt konnte den SMS-Verlauf zwischen dem Bundesfinanzminister und dem Automanager einsehen. Es geht um Glückwünsche und „argumentative Unterstützung“.

Anfang Juni schickte Christian Lindner Geburtstagsglückwünsche an Oliver Blume. (Foto: imago images/Kirchner-Media) SMS-Verlauf

Berlin Christian Lindner stand in den vergangenen Wochen in der Kritik. Der Bundesfinanzminister lasse sich von der Wirtschaft beeinflussen, sei nicht unabhängig in seinen Entscheidungen, lauteten die Vorwürfe.

Auslöser war die ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“. Diese hatte Porsche-Chef Oliver Blume aus einer Betriebsversammlung des Sportwagenbauers am 29. Juni zitiert. Danach soll Blume, der am 1. September auch den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen übernimmt, gesagt haben, dass Lindner ihn sowohl in den Koalitionsverhandlungen als auch beim Streit über das Aus des Verbrennermotors ständig auf dem Laufenden gehalten habe.

Porsche-Chef Blume hat sich bereits entschuldigt

Der Porsche-Chef hat sich bereits entschuldigt. Er „habe in einer internen Veranstaltung falsche Worte gewählt“, sagte Blume der „Bild am Sonntag“. „Dadurch ist ein falscher Eindruck entstanden.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen