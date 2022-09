Ranking 2022 Die zehn größten Unternehmen der Welt

Apple, Amazon oder doch die Bank of America? Die Liste der zehn größten Unternehmen der Welt birgt ein paar Überraschungen - das Ranking.

Düsseldorf Früher waren es die Industriekonzerne, heute führen Tech-Firmen, Banken oder Ölimperien den globalen Markt an. Das US-Magazin „Forbes“ vergleicht diese Konzernriesen nach Umsatz, Gewinn sowie den Vermögens- und Marktwerten. Jährlich resultiert daraus ein Ranking der größten Unternehmen der Welt – „The Global 2000“.

Die Rangliste 2022 zeichnet dabei ein eindeutiges Bild. Denn: Trotz der Herausforderungen durch die Coronapandemie gelang es den größten Aktiengesellschaften der Welt, im vergangenen Jahr ihren Umsatz und Gewinn nochmal deutlich zu steigern. So erwirtschafteten die gelisteten Unternehmen der Global 2000 im Analysezeitraum von April 2021 bis April 2022 Umsätze in Höhe von 47,6 Billionen US-Dollar sowie Gewinne in Höhe von rund fünf Billionen US-Dollar. Innerhalb der Top-10 gab es zudem reichlich Bewegung im Vergleich zum Vorjahresranking.

Zur Methodik: Zunächst erstellen die Studienautoren vier separate Listen der 2000 größten Unternehmen – jeweils sortiert nach Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert. Für jede Kennziffer erhalten die Konzerne eine separate Punktzahl basierend auf ihrem Ranglistenplatz. Abschließend werden alle gesammelten Punkte mit identischer Gewichtung addiert. Das Resultat: die größten Unternehmen der Welt.

Platz 10 – Toyota Motor

Der japanische Konzern Toyota belegt im Ranking der weltweit größten Unternehmen 2022 Platz zehn. (Foto: dpa) Toyota Motor im Ranking der größten Unternehmen der Welt

Erstmals unter den zehn größten Unternehmen der Welt: Toyota. Der Global Player aus Japan zählt zu den umsatzstärksten Autobauern der Welt, auch wenn der Konzern seit Monaten den eigenen Produktionszielen hinterherläuft. Mit seinem Hybrid-Modell Prius, das einen herkömmlichen Verbrenner mit einem Elektromotor verbindet, hat Toyota den Markt für diese Fahrzeuge in den vergangenen 20 Jahren beherrscht. 2021 verzeichnete der Konzern um CEO Akio Toyoda Umsätze in Höhe von 282 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Konkurrent Volkswagen erwirtschaftete im vergangenen Jahr rund 250 Milliarden Euro.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Umsatz: 282 Milliarden Dollar

282 Milliarden Dollar Gewinn: 28 Milliarden Dollar

28 Milliarden Dollar Vermögen: 553 Milliarden Dollar

553 Milliarden Dollar Marktwert: 238 Milliarden Dollar

Platz 9 – Bank of America

Die Bank of America landet auf dem 9. Platz des Rankings. (Foto: AFP) Bank of America

Die Bank of America ist eine US-amerikanische Großbank mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina. Sie wurde 1784 gegründet und gilt sie als zweitälteste Bank der USA.

2021 machte der Konzern einen Umsatz von knapp 97 Milliarden Dollar und beschäftigte mehr als 210.000 Mitarbeiter. Damit landet die Großbank auf Rang neun. Die Bank of America wurde vom Financial Stability Board als systematisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft und unterliegt damit einer besonderen Überwachung und höheren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.

Umsatz: 97 Milliarden Dollar

97 Milliarden Dollar Gewinn: 31 Milliarden Dollar

31 Milliarden Dollar Vermögen: 3,2 Billionen Dollar

3,2 Billionen Dollar Marktwert: 303 Milliarden Dollar

Platz 8 – Agricultural Bank of China

Die Agricultural Bank of China belegt Platz 8 des Rankings. (Foto: Reuters) Agricultural Bank of China

Im vergangenen Jahr noch auf Platz neun, klettert die Agricultural Bank of China 2022 auf den achten Platz im Ranking der größten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen, das in Peking seinen Sitz hat, ist zum Teil in staatlichen Händen.

Die Bank gehört zu der chinesischen Bankengruppe „Big Four“. 2021 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 181 Milliarden Dollar. Auch die Agricultural Bank of China wurde vom Financial Stability Board als systematisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft und unterliegt damit einer besonderen Überwachung und höheren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.

Umsatz: 181 Milliarden Dollar

181 Milliarden Dollar Gewinn: 37 Milliarden Dollar

37 Milliarden Dollar Vermögen: 4,6 Billionen Dollar

4,6 Billionen Dollar Marktwert: 134 Milliarden Dollar

Platz 7 – Apple

Auch Apple steht auf Platz 7 der größten Unternehmen der Welt. (Foto: Reuters) Apple

Im vergangenen Jahr noch auf Platz sechs, fällt Apple in diesem Jahr auf den siebten Rang zurück. Apple ist neben Google, Facebook und Amazon Teil der vier größten Technologieunternehmen der USA, die abgekürzt als Gafa bezeichnet werden.

Den meisten Umsatz macht Apple mit Smartphones, Laptops, Unterhaltungselektronik sowie die Entwicklung von Betriebssystemen und Anwendungssoftwares. Das iPhone ist mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent am Gesamtumsatz das wichtigste Produkt.

Insgesamt erzielte Apple 2021 einen Umsatz von knapp 379 Milliarden Dollar. Eigenen Angaben zufolge stieg während der Pandemie die Nachfrage nach Mac-Computern. Der Trend zum Homeoffice sorgte dafür, dass viele Menschen ihre Technik aufgerüstet haben. Apple, das 1976 von Steve Jobs gegründet hat, beschäftigt mittlerweile rund 154.000 Mitarbeiter.

Umsatz: 379 Milliarden Dollar

379 Milliarden Dollar Gewinn: 101 Milliarden Dollar

101 Milliarden Dollar Vermögen: 381 Milliarden Dollar

381 Milliarden Dollar Marktwert: 2,6 Billionen Dollar

Platz 6 – Amazon

Der Onlinehändler hat weltweit den meisten Umsatz und steht auf Platz 6 der größten Unternehmen der Welt. (Foto: AFP) Amazon

Im Forbes-Ranking 2021 landete Amazon als Neueinsteiger noch auf Platz zehn. Mittlerweile hat sich der Onlinehändler auf den sechsten Platz vorgearbeitet. Dank starker Verkaufszahlen im Zuge der Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2021 einen Rekordumsatz von knapp 470 Milliarden Dollar. Damit ist Amazon das umsatzstärkste Unternehmen in diesem Ranking.

Nach eigenen Angaben ist Amazon Markführer im E-Commerce mit Büchern, CDs und Videos. Der stärkste Wachstumstreiber ist der Clouddienst AMS. Amazon-Gründer und ehemaliger CEO Jeff Bezos ist einer der reichsten Menschen der Welt.

Umsatz: 470 Milliarden Dollar

470 Milliarden Dollar Gewinn: 33 Milliarden Dollar

33 Milliarden Dollar Vermögen: 421 Milliarden Dollar

421 Milliarden Dollar Marktwert: 1,5 Billionen Dollar

Platz 5 – China Construction Bank

Die China Construction Bank belegt Platz 5. (Foto: Reuters) China Construction Bank

Die China Construction Bank ist eine chinesische Geschäftsbank und gehört zu der Bankengruppe „Big Four“. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 202 Milliarden Dollar. Damit belegt sie Platz fünf im „Forbes Global 2000"-Ranking.

Die Bank beschäftigt mehr als 370.000 Mitarbeiter und wurde im November 2020 vom Financial Stability Board als systematisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft.

Umsatz: 173,5 Milliarden Dollar

173,5 Milliarden Dollar Gewinn: 47 Milliarden Dollar

47 Milliarden Dollar Vermögen: 4,8 Billionen Dollar

4,8 Billionen Dollar Marktwert: 181,3 Milliarden Dollar

Platz 4 – JPMorgan Chase

Auf Platz 4 der größten Unternehmen steht JPMorgan Chase. (Foto: AFP) JPMorgan Chase

JPMorgan Chase ist eine US-amerikanische Großbank und belegt im Forbes-Ranking den vierten Platz. Damit büßt das größte Geldhaus in den USA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwei Plätze ein. Im Jahr 2021 erzielte JPMorgan Chase einen Umsatz von rund 125 Milliarden Dollar – bei einem Gewinn von 42 Milliarden Dollar.

Dabei investiert das New Yorker Geldhaus Milliarden Dollar, um seine Marktanteile auszubauen und in verschiedenen Geschäftsbereichen anzugreifen. Allein 2021 übernahm JP Morgan rund 30 Start-ups, darunter den digitalen Vermögensverwalter Openinvest, der sich auf nachhaltige Investments spezialisiert hat.

Umsatz: 125 Milliarden Dollar

125 Milliarden Dollar Gewinn: 42 Milliarden Dollar

42 Milliarden Dollar Vermögen: 4 Billionen Dollar

4 Billionen Dollar Marktwert: 375 Milliarden Dollar

Platz 3 – Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)

Der Ölkonzern ist das drittgrößte Unternehmen der Welt. (Foto: REUTERS) Saudi Aramco

Landete die Saudi Arabian Oil Company im Vorjahresranking noch auf dem fünften Platz, klettert die Erdölfördergesellschaft 2022 zwei Plätze nach oben – und damit aufs Treppchen. Der Konzern wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Dhahran in Saudi-Arabien.

2021 erzielte Saudi Aramco einen Umsatz von 400 Milliarden Dollar und ist damit die derzeit größte Erdölfördergesellschaft der Welt.

Nennenswert ist auch der Marktwert des Unternehmen, denn dieser lag 2021 bei 2,3 Billionen Dollar.

Umsatz: 400 Milliarden Dollar

400 Milliarden Dollar Gewinn: 105 Milliarden Dollar

105 Milliarden Dollar Vermögen: 576 Milliarden Dollar

576 Milliarden Dollar Marktwert: 2,3 Billionen Dollar

Platz 2 – Industrial and Commercial Bank of China

Die Industrial and Commercial Bank of China ist die größte Bank und das zweitgrößte Unternehmen der Welt. (Foto: Reuters) Industrial and Commercial Bank of China

Die Industrial and Commercial Bank of China, kurz ICBC, ist nicht nur die größte Bank der Volksrepublik China, sondern auch der Welt. Mit einem Umsatz von 208 Milliarden Dollar im Jahr 2021 und einem Gewinn von 54 Milliarden Dollar belegt sie den zweiten Platz des Forbes-Rankings. Gegründet wurde das Unternehmen 1984 mit einem Stammkapital von knapp 20 Milliarden Yuan (rund 26 Milliarden Euro). Heute betreibt die chinesische Bank mehr als 17.000 Filialen.

Die ICBC ist die Größte der chinesischen Bankengruppe „Big Four“. Zudem gehört die ICBC - wie auch die Geldhäuser Bank of China, Bank of America, Agricultural Bank of China, JPMorgan Chase und China Construction Bank - zu den systematisch bedeutsamsten Finanzinstituten der Welt.

Umsatz: 208 Milliarden Dollar

208 Milliarden Dollar Gewinn: 54 Milliarden Dollar

54 Milliarden Dollar Vermögen: 5,5 Billionen Dollar

5,5 Billionen Dollar Marktwert: 214 Milliarden Dollar

Platz 1 – Berkshire Hathaway

Die Fondsgesellschaft Berkshire Hathaway ist das größte Unternehmen der Welt. (Foto: REUTERS) Berkshire Hathaway

Im Ranking der größten Unternehmen der Welt 2022 thront Berkshire Hathaway auf dem ersten Platz – und verdrängt damit die Industrial and Commercial Bank of China. Letztere rangierte neun Jahre in Folge auf Platz eins im Forbes-Ranking.

Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Berkshire Hathaway einen Umsatz von 276 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb dem Unternehmen ein Gewinn von rund 90 Milliarden Dollar. Bekannt ist die Gesellschaft vor allem durch die Investorenlegende und CEO Warren Buffet. Der 92-Jährige zählt zu den reichsten Menschen der Welt.

Umsatz: 276 Milliarden Dollar

276 Milliarden Dollar Gewinn: 90 Milliarden Dollar

90 Milliarden Dollar Vermögen: 959 Milliarden Dollar

959 Milliarden Dollar Marktwert: 742 Milliarden Dollar

Die 10 größten Unternehmen der Welt im Überblick

Rang Unternehmen Umsatz (Mrd. USD) Gewinn (Mrd. USD) 10 Toyota Motor 282 28 9 Bank of America 97 31 8 Agricultural Bank of China 181 37 7 Apple 379 101 6 Amazon 470 33 5 China Construction Bank 202 47 4 JPMorgan Chase 125 42 3 Saudi Arabian Oil Company 400 105 2 ICBC 208 54 1 Berkshire Hathaway 276 90

Mehr: Das sind die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt

Dieser Artikel erschien bereits am 14. November 2019. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit Anpassungen aktualisiert.