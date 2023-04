Rentenpunkte Tabelle So errechnen Sie 2023 Ihre gesetzliche Rente

Die Höhe Ihrer gesetzlichen Rente lässt sich mit Rentenpunkten ermitteln. Was diese für Ihre Rente bedeuten und was Sie zur Berechnung wissen müssen.

Mehr als 39 Millionen Menschen zahlen in Deutschland jeden Monat Beiträge in die Deutsche Rentenversicherung ein. Da die gesetzliche Rente aber vielen Menschen vermutlich nicht ausreichen wird, um ihren Lebensstandard zu halten, sorgen sie zusätzlich privat vor. Dennoch droht immer mehr Deutschen Altersarmut.

Um das zu vermeiden, sollten künftige Rentner wissen, wie viel Geld sie am Ende ihres Berufslebens erwarten können. Entsprechend der Summe können sie abwägen, ob und in welcher Höhe sie privat vorsorgen wollen. Dafür sind einige Größen relevant: zum Beispiel die Rentenpunkte, auch Entgeltpunkte genannt.

Doch wie werden sie berechnet und wo finde ich meine Rentenpunkte? Im folgenden Artikel finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zum Thema Rentenpunkte.

Rentenpunkte: Was sind Rentenpunkte oder Entgeltpunkte?

Rentenpunkte dienen dazu, den Anspruch auf die gesetzliche Rente zu ermitteln. Diese sammeln Arbeitnehmer über das gesamte Berufsleben. Jedes Jahr gibt es neue Durchschnittsentgelte, mit denen die Rentenpunkte berechnet werden.

Was bedeuten die Rentenpunkte für meine Rente?

Bei der Höhe der Renten gibt es große Lücken zwischen den Rentnern in Deutschland. (Foto: dpa) Eine Gruppe Senioren steht nah beieinander

Rentenpunkte bestimmen die Höhe der gesetzlichen Rente. Durch die Anzahl an Rentenpunkten und den Wert zum Zeitpunkt des Renteneintritts können Arbeitnehmer die Höhe ihrer gesetzlichen Rente errechnen. Die Anzahl der Rentenpunkte hängt von der Höhe des Einkommens ab. Sie orientieren sich am jährlichen Bruttodurchschnittsgehalt aller Personen, die in die deutsche Rentenkasse Beiträge einzahlen.

So entspricht 1,0 Rentenpunkt genau dem Bruttodurchschnittsgehalt. Sollte Ihr Verdienst nur halb so hoch sein, wird Ihnen ein halber Rentenpunkt zugeschrieben. Und sofern Sie exakt doppelt so viel verdienen wie der Durchschnitt, bekommen Sie genau 2,0 Rentenpunkte. Diese Rentenpunkte landen dann Jahr für Jahr auf dem Rentenkonto.

Wie viel ist ein Rentenpunkt wert?

Der Wert eines Rentenpunkts wird jedes Jahr zum 1. Juli neu festgesetzt. Wie sich der Wert eines Rentenpunkts verändert, bestimmt die Rentenanpassungsformel. Sie bezieht sich vor allem darauf, wie sich das Lohnniveau im letzten Jahr entwickelt hat. Ein Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt zudem die langfristige Entwicklung, dass in Deutschland immer mehr Menschen in Rente sind aber immer weniger Menschen in die Kassen einzahlen.

Seit 2010 ist der Wert eines Rentenpunkts kontinuierlich gestiegen, in den letzten Jahren um mindestens einen Euro pro Jahr - mit Ausnahme von 2021, als aufgrund der Corona-Krise der Wert in Westdeutschland gleich blieb und in Ostdeutschland leicht erhöht wurde. Darauf folgte 2022 allerdings die stärkste Rentenerhöhung seit 30 Jahren, so Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Auch zum 1. Juli 2023 werden die Rentenwerte wieder steigen, sowohl in West- wie Ostdeutschland auf 37,60 Euro. Damit ist die Anpassung der Rentenwerte zwischen Ost und West bereits ein Jahr früher erreicht als geplant.

Eine gesetzliche Rentengarantie verhindert, dass der Wert eines Rentenpunkts gesenkt wird. Entscheidend für die Höhe der Rente ist der Rentenwert zum Eintritt der Rente.

Rentenwert der vergangenen Jahre

Jahr (jeweils ab 1. Juli) Rentenpunkt West Rentenpunkt Ost 2017 31,03 Euro 29,69 Euro 2018 32,03 Euro 30,69 Euro 2019 33,05 Euro 31,89 Euro 2020 34,19 Euro 33,23 Euro 2021 34,19 Euro 33,47 Euro 2022 36,02 Euro 35,52 Euro 2023 37,60 Euro 37,60 Euro

Zum Vergleich: 2008 war ein Rentenpunkt in den alten Bundesländern noch 26,56 Euro wert und in den neuen Bundesländern 23,34 Euro.

Wie kann ich meine Rentenpunkte berechnen?

Mit Rentenpunkten können Sie Ihre gesetzliche Rente selbst berechnen. (Foto: dpa) Rente berechnen

Die Rentenpunkte errechnen Sie für jedes Jahr einfach mit Ihrem jährlichen Bruttoeinkommen. Hierfür müssen Sie Ihr Einkommen durch das durchschnittliche Bruttoeinkommen teilen. Das Ergebnis entspricht Ihren Rentenpunkten für dieses Jahr. Sofern Ihr Einkommen genau dem Durchschnitt entspricht, erhalten Sie für den Zeitraum 1,0 Rentenpunkte.

Wie wird das Durchschnittseinkommen für Rentenpunkte ermittelt?

Für die Berechnung Ihrer Rentenpunkte ist das Durchschnittsentgelt entscheidend. Die Bundesregierung bestimmt für das abgelaufene Kalenderjahr das endgültige Jahresentgelt und gibt ein vorläufiges für das kommende Jahr heraus. Der Bundesrat muss dem endgültigen Jahresentgelt zustimmen. In die Berechnung werden alle Einkommen von Menschen mit einbezogen, die in die Rentenkasse einzahlen.

Sollte das Lohnniveau sinken, könnte dies theoretisch auch den Wert der Rentenpunkte senken. Bis 1. Januar 2025 wird das Durchschnittseinkommen in den neuen Bundesländern niedriger angesetzt, da dort nach der Wiedervereinigung das Lohnniveau niedriger war. Mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer werden die Rentenniveaus in Ost und West aber angeglichen.

Rentenpunkte: Wie hoch ist das Durchschnittsentgelt?

Hier finden Sie die Durchschnittsentgelte der letzten Jahre, die der Berechnung der Rentenpunkte zugrunde liegen. Für 2021 und 2022 liegen noch keine endgültigen Zahlen vor.

Die Brutto-Durchschnittsentgelte von 2012 bis 2022

Jahr Durchschnittliches Bruttoentgelt West Umrechnungs-Faktor Durchschnittliches Bruttoentgelt Ost 2023 (vorläufig) 43.142 Euro 1,0280 41.967 Euro 2022 (vorläufig) 38.901 Euro 1,0420 37.333 Euro 2021 40.463 Euro 1,0560 38.317 Euro 2020 39.167 Euro 1,0700 36.605 Euro 2019 39.301 Euro 1,0840 36.256 Euro 2018 38.212 Euro 1,1248 33.972 Euro 2017 37.077 Euro 1,1374 32.598 Euro 2016 36.187 Euro 1,1415 31.701 Euro 2015 35.363 Euro 1,1502 30.745 Euro 2014 34.514 Euro 1,1665 29.588 Euro 2013 33.659 Euro 1,1762 28.617 Euro 2012 33.002 Euro 1,1785 28.003 Euro

Die Berechnung vom Durchschnittsentgelt Ost: Hierfür muss das durchschnittliche Bruttoentgelt in den neuen Bundesländern durch den Umrechnungsfaktor geteilt werden. Dieser Faktor sinkt kontinuierlich und wird 2024 zum letzten Mal angewendet.

Renten: Unterschiede bei der Rente zwischen Ost und West

Bis 2024 wird es zwischen alten und neuen Bundesländern bei der Berechnung der Renten Unterschiede geben, weil die Beitragsbemessungsgrenze für Arbeitslosen- und Rentenversicherung so lange unterschiedlich sein wird. Das betrifft auch das durchschnittliche Bruttoentgelt, das den Rentenpunkten zugrunde liegt.

Wie sich der in der Tabelle genannte Umrechnungsfaktor bis Juli 2024 entwickeln wird, bevor es ihn ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr geben wird, zeigt die Anlage 10 zum 6. Sozialgesetzbuch. 2023 wird der Umrechnungsfaktor 1,0280 betragen und 2024 letztmalig 1,0140. Danach gelten für Ost- und Westdeutschland die selben Durchschnittsentgelte zur Berechnung der Rentenpunkte.

Kann ich Rentenpunkte kaufen?

Ja, es ist möglich, Rentenpunkte zu kaufen. Damit können Sie etwa das Niveau Ihrer Rente erhöhen oder sich einen früheren Renteneintritt ermöglichen. Allerdings ist das erst ab dem 50. Lebensjahr möglich. Und Sie müssen vor dieser freiwilligen Zahlung einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen. Diese teilt dann den Mindest- und Höchstbetrag für die freiwillige Zahlung mit.

Wie viel kostet ein Rentenpunkt?

Um die gesetzliche Rente zu erhöhen, können künftige Rentner Rentenpunkte dazukaufen. (Foto: dpa) Senioren in Deutschland

Der Preis eines Rentenpunkts berechnet sich nach dem endgültigen Durchschnittsentgelt des Jahres und dem geltenden Beitragssatz zur Rentenversicherung. 2023 kostet ein Rentenpunkt etwa 8.024 Euro in den alten und 7.806 Euro in den neuen Bundesländern. Denn so hoch ist beim Durchschnittsentgelt von 43.142 Euro (41.967 Euro) der zu leistende Beitrag zur Rentenversicherung.

Wie kann ich mit Rentenpunkten die Höhe meiner gesetzlichen Rente berechnen?

Sie können die Höhe Ihrer gesetzlichen Rente selbst berechnen. Um die Rentenhöhe zu ermitteln, müssen Sie die folgenden Werte miteinander multiplizieren:

Rentenpunkte x aktueller Rentenwert x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor = Rentenhöhe

Das klingt kompliziert, lässt sich aber leicht erklären.

Die Anzahl der Rentenpunkte können Sie nach oben genannter Methode errechnen, der aktuelle Rentenwert wird Ende des 1. Quartals jedes Jahr bekannt gegeben.

Der Zugangsfaktor beträgt 1, wenn Sie genau zum Zeitpunkt Ihrer Rentenaltersgrenze in Rente gehen. Sollten Sie früher in Rente gehen, sinkt Ihr Rentenanspruch pro Monat um 0,3 Prozent. In solchen Fällen kann der Kauf von Rentenpunkten sinnvoll sein. Sofern Sie über Ihre Rentenaltersgrenze hinaus weiterarbeiten, erhöht sich Ihr Zugangsfaktor pro Monat um 0,5 Prozent. Wer zehn Monate länger arbeitet, hätte also einen Zugangsfaktor von 1,05.

Der Rentenartfaktor beträgt ebenfalls 1, sofern Sie regulär in Altersrente gehen oder aufgrund voller Erwerbsminderung Rentnerin oder Rentner werden. Wenn Sie aufgrund teilweiser Erwerbsminderung eine Rente bekommen, beträgt der Rentenartfaktor 0,5. Bei Witwern und Witwen ist der Faktor 0,55 oder 0,25. Der Rentenartfaktor für Vollwaisen ist 0,2, bei Halbwaisenrenten beträgt er 0,1.

Achtung: Bei dieser Berechnung müssen Arbeitnehmer noch Krankenkassenbeiträge und eventuell anfallende Steuern abziehen.

Wo finde ich meine Rentenpunkte?

Die Anzahl ihrer Rentenpunkte können Arbeitnehmer im Schreiben der Deutschen Rentenversicherung ablesen: aus der Renteninformation, dem Rentenbescheid oder der Rentenauskunft. Ab dem 55. Lebensjahr bekommen Arbeitnehmer alle drei Jahre einen Rentenbescheid. Außerdem können Sie jederzeit Infos über Ihr Rentenkonto kostenlos und direkt bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern.

Gibt es ein Maximum an Rentenpunkten?

Ja. Grundsätzlich bekommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Rentenpunkte, wenn ihr Gehalt über dem Durchschnitt liegt. Das maximale Einkommen, auf das Rentenpunkte angerechnet werden können, ist die Beitragsbemessungsgrenze. Das ist nur logisch: Denn auf das zusätzliche Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze werden auch keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt.

Die Beitragsbemessungsgrenze wurde 2023 auf ein monatliches Einkommen von 7.300 Euro in West- und 7.100 Euro in Ostdeutschland gesetzt.

Damit liegt das maximal Einkommen zum Anrechnen der Rentenpunkte bei einem Bruttojahreseinkommen von 87.600 Euro in Westdeutschland und 85.200 Euro in Ostdeutschland. Bei einem für dieses Jahr geschätzten Brutto-Durchschnittsentgelt von 43.142 Euro könnte man 2023 also maximal 2,03 Rentenpunkte bekommen.

Bekomme ich nur Rentenpunkte, wenn ich Beiträge zur Rentenversicherung zahle?

Rentenpunkte bekommt man üblicherweise, wenn Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um Rentenpunkte auf dem Rentenkonto gutgeschrieben zu bekommen. Rentenpunkte werden grundsätzlich nach dem Leistungsprinzip vergeben: Wer länger und mehr in die Rentenversicherung eingezahlt hat, soll auch eine höhere Rente erhalten.

Es werden aber auch Beiträge zur Solidargemeinschaft berücksichtigt: Die Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder ein Zivildienst etwa werden auch zum Rentenanspruch hinzugerechnet. Auch eine Scheidung hat Auswirkungen auf das Rentenkonto. Eine Übersicht der verschiedenen Fälle.

Erhalte ich Rentenpunkte für die Pflege von Angehörigen?

Wenn Sie ehrenamtlich Angehörige pflegen, zahlt die Pflegeversicherung unter Umständen Beiträge zu Ihrer Rentenversicherung. Dafür gibt es unter anderem folgende Bedingungen:

Die pflegebedürftige Person hat mindestens die Pflegestufe 2.

Der Aufwand der Pflege muss mindestens zehn Stunden an mindestens zwei Tagen pro Woche betragen.

Neben der Pflege dürfen Sie maximal 30 Stunden pro Woche arbeiten.

Die Pflege muss in häuslicher Umgebung erfolgen.

Für Rentenansprüche aus ehrenamtlicher Pflege müssen Sie keine Angehörigen pflegen. Die Anforderungen gelten analog auch für die Pflege von Nachbarn oder Bekannten.

Scheidung: Was ändert die Scheidung an meinen Rentenpunkten?

Seit 2009 gilt ein Gesetz zum Versorgungsausgleich. Das soll verhindern, dass eine Person durch eine Scheidung deutliche Nachteile bei der Altersvorsorge hat. Bei einer Scheidung werden alle Anrechte für die Altersvorsorge zusammengerechnet, die beide Eheleute im Zeitraum der Ehe erworben haben. Diese Ersparnisse für die Rente werden dann durch zwei geteilt und den Geschiedenen jeweils zu gleichen Teilen gutgeschrieben.

Ein Beispiel: Wenn eine Person in der Ehe 15 Rentenpunkte bekommen hat und die andere Person fünf Rentenpunkte, bekommen die Eheleute für den Zeitraum der Ehe zehn Rentenpunkte. Die Rentenpunkte werden unter den Geschiedenen direkt bei der Scheidung aufgeteilt und dem Rentenkonto gutgeschrieben. Die Teilung betrifft auch alle weiteren Rentenansprüche, die etwa durch eine private Rentenversicherung entstanden sind, sowie andere Ansprüche auf Altersversorgung wie eine Pension.

Gibt es Rentenpunkte für die Erziehung von Kindern?

Ja, wenn Sie den Nachwuchs erziehen, kann Ihnen das auf die Rentenpunkte angerechnet werden. Bei Kindern, die vor 1992 geboren wurden, kann pro Kind eine Kindererziehungszeit von bis zu zwei Jahren und sechs Monaten angerechnet werden. Bei später Geborenen ist eine Anrechnung von bis zu drei Jahren möglich. Grundsätzlich kann nur ein Elternteil gleichzeitig Kindererziehungszeit angerechnet bekommen.

Die Kindererziehungszeit wird pro Jahr mit knapp einem Rentenpunkt angerechnet: Pro Monat werden derzeit etwa 30 Euro Rentenversicherungsbeiträge übernommen. Dies gilt auch, wenn nebenbei noch ein Verdienst erzielt wird. Die zusätzlichen Beiträge werden bis zur Beitragsbemessungsgrenze bezahlt.

Außerdem gibt es Kinderberücksichtigungszeiten. Diese werden der Person gutgeschrieben, für die die Kindererziehungszeit gilt. Die Kinderberücksichtigungszeit kann bis zu zehn Jahre betragen. Sie wirkt sich zwar nicht auf die Rentenhöhe aus, wird aber zur Mindestversicherungszeit hinzugerechnet, und festigt so den Rentenanspruch.

Gibt es Rentenpunkte für Zivildienst oder Wehrdienst?

Ja, wenn Sie einen Zivildienst oder einen Wehrdienst geleistet haben, lässt sich dieser auf Ihr Rentenkonto anrechnen. Allerdings gab es einige Gesetzesänderungen, wodurch die Anzahl der Rentenpunkte variiert. Grundsätzlich gilt hier, dass nur eine Tätigkeit von mindestens drei Tagen pro Woche voll angerechnet werden kann. Je nachdem, wann der Wehr- oder Zivildienst geleistet wurde, wird dieser folgendermaßen angerechnet:

Vor dem 1. Mai 1961: 0,75 Rentenpunkte pro Kalenderjahr

1. Mai 1961 bis 31. Dezember 1981: 1,0 Rentenpunkte pro Kalenderjahr

1. Januar 1982 bis 31. Dezember 1991: 0,75 Rentenpunkte pro Kalenderjahr

1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1999: Rentenpunkte in Höhe von 80 Prozent der Bezugsgröße Ost/West

1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2019: Rentenpunkte in Höhe von 60 Prozent der Bezugsgröße Ost/West

Seit dem 1. Januar 2020: Rentenpunkte in Höhe von 80 Prozent der Bezugsgröße Ost/West

Arbeitslos: Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit auf meine Rentenpunkte aus?

Grundsätzlich können auch Rentenansprüche entstehen, wenn eine Person arbeitslos ist. Arbeitslose sind ebenfalls rentenversichert. Auch für diesen Zeitraum werden also Rentenpunkte berechnet. Die Höhe der Rente steigt in diesem Zeitraum allerdings nicht, da das Arbeitslosengeld unter dem Niveau des letzten Einkommens liegt.

Dieser Artikel erschien zuerst am 6. April 2021 um 9:30 Uhr. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.