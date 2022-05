Russland-Sanktionen Interne Prognose: Moskau fürchtet stärksten Wirtschaftseinbruch seit drei Jahrzehnten

Russlands Bruttoinlandsprodukt droht um zwölf Prozent einzubrechen. Eine vergleichbare Rezession gab es in dem Land zuletzt in den 1990er-Jahren – nach dem Fall der Sowjetunion.

Die Sanktionen haben Moskau empfindlich getroffen. (Foto: dpa) Russlands Wirtschaft leidet

Die Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf die Invasion in die Ukraine könnten das Land in eine der größten Wirtschaftsflauten seit fast drei Jahrzehnten stürzen. Laut einer internen Prognose des Moskauer Finanzministeriums droht das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um bis zu zwölf Prozent zu schrumpfen.

Eine offizielle Schätzung zur diesjährigen Konjunkturentwicklung hat die russische Regierung noch nicht vorgelegt. Das Ministerium in Moskau geht indessen nur von einer Abnahme um acht Prozent aus.

Zuletzt gab es vergleichbare wirtschaftliche Schäden in den frühen 1990er-Jahren. Damals taumelte Russlands Wirtschaft aus der Sowjetära in Richtung Kapitalismus – mit einer seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebten Rezession.

Sanktionen lassen Russlands Wirtschaft einbrechen

