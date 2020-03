Coronavirus – Die Lage am Abend Spanien und Belgien schränken öffentliches Leben weitgehend ein

Düsseldorf Angesichts der stark ansteigenden Infektionszahlen in mehreren europäischen Ländern greifen die Regierungen zu härteren Maßnahmen. So hat Spanien den Notstand ausgerufen und per Dekret eine weitreichende Ausgangssperre verhängt. Die Bevölkerung des Landes darf ab Montag nur noch aus wichtigen Gründen das Haus verlassen, etwa auf dem Weg zur Arbeit, für Lebensmitteleinkäufe oder für den Besuch bei pflegebedürftigen Angehörigen.

Außerdem werden in vielen Regionen Bars, Restaurants und Stätten des kulturellen Lebens geschlossen bleiben. Die offizielle der Zahl der Erkrankten war im Laufe des Samstags stark angestiegen, sodass innerhalb Europas Spanien neben Italien inzwischen am Stärksten von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen ist.

Belgien hat zur Eindämmung der Ansteckungen ebenfalls weitreichende Verbote verhängt. Mindestens bis zum 03. April bleiben alle Cafés, Restaurants und Diskotheken des Landes geschlossen. Die Schulen stellen den Unterreicht ein, Kultur- und Sportveranstaltungen werden abgesagt.

Derart weitreichende Schritte sind in Deutschland vorerst nicht geplant. Entgegen anderslautender Gerüchte betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag via Twitter, dass keine „massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens“ abzusehen sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief in ihrer wöchentlichen Videobotschaft dazu auf, wenn möglich auch Veranstaltungen im „familiären Umfeld“ zu meiden.

In der aufziehenden Wirtschaftskrise wegen der Corona-Pandemie will die Bundesregierung ein gewaltiges Schutzschild für Unternehmen und Jobs aufbauen (Hier ein ausführlicher Bericht). Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigten am Freitag unbegrenzte Kreditprogramme für betroffene Firmen an. Lob kommt von Ifo-Chef Clemens Fuest: „Die Bundesregierung handelt richtig“, sagte der Ökonom dem Handelsblatt.

Aus Brüssel kam gleichzeitig volle Rückendeckung für milliardenschwere Hilfen der EU-Staaten an ihre Unternehmen und Bürger. Die gemeinsame Botschaft: Es wird alles Notwendige getan werden.

Die Coronavirus-Krise belastet viele Branchen außerordentlich. Messen und Veranstaltungen werden abgesagt, Reisen storniert. Zugleich geht die Nachfrage aus dem Ausland zurück und internationale Lieferketten werden gestört, was sich auf die Produktion in Deutschland auswirkt. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass Deutschland in die Rezession rutscht. Lesen Sie hier unsere große Analyse: Wie sicher ist das Weltfinanzsystem?

Auch für die Europäische Union insgesamt befürchtet die EU-Kommission für dieses Jahr ein Schrumpfen der Wirtschaft. Noch vor wenigen Wochen hatte sie 1,4 Prozent Wachstum vorhergesagt. Doch das werde nun „unter Null fallen, womöglich sogar erheblich“, sagte ein hoher Kommissionsbeamter in Brüssel. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird derzeit für die EU ein Minus von etwa einem Prozent wegen der Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19 erwartet.



Das Virus beeinflusst immer stärker das öffentliche Leben in Deutschland. Am Freitag verkündeten mehrere Bundesländern, Schulen und Kindergärten mit Beginn der kommenden Woche zu schließen (Hier ein ausführlicher Bericht).

Millionen Eltern und Kinder in Deutschland stehen damit vor einer beispiellosen Herausforderung: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen werden die Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen halten, also bis Mitte oder Ende April.

Sachsen will am Montag zunächst die Schulpflicht aussetzen; Lehrer, Schüler und Eltern sollen auf diese Weise Zeit bekommen, sich auf Schulschließungen vorzubereiten. Den genauen Zeitpunkt will die Landesregierung kommende Woche festlegen. Brandenburg setzt den regulären Schulunterricht von Mittwoch an vorerst aus. Der Schulbesuch ist damit weiter möglich, aber nicht mehr verpflichtend. Eine ähnliche Regelung gibt es in Hessen ab Montag.

Sorgen um die Versorgung mit Lebensmitteln sind laut Aussagen der großen Supermarktketten nicht berechtigt. Zwar stelle man eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Nudeln, Reis und Drogerieartikeln fest, so eine Rewe-Sprecher. Es gebe aber kein Problem mit der Warenversorgung. Es könne aber helfen, wenn nach Möglichkeit nicht alle Menschen an Freitagen und Samstag in die Supermärkte strömten, ergänzte der Sprecher des Kölner Konzerns.

Viele europäische Länder entschieden sich zum Wochenende zu drastischen Maßnahmen um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Polen schließt seine Grenzen für Deutsche und alle anderen Ausländer. Dies teilte der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Warschau mit. Laut der Polizei Brandenburg kam es dadurch bereits am Samstag zu Staus an den Grenzübergängen. Auch Dänemark schließt bis auf Weiteres seine Grenzen.

Weltweit wurden außerdem zahlreiche politische Treffen und Gipfel abgesagt. Das Treffen der G7-Außenminister wird demnach nur als Videokonferenz stattfinden. Brüssel sagte das Gipfeltreffen EU-Indien am 13. März ab. Ein Justizministerrat wurde gestrichen, ein Handelsministerrat vorerst verschoben.

Für den EU-Gipfel am 26. und 27. März laufen die Planungen aber weiter. Das Europaparlament verkürzte sein letztes Plenum bereits von einer Woche auf einen Tag. Das nächste Plenum findet nicht vom 30. März bis 2. April in Straßburg statt, sondern am Nachmittag des 1. April und Vormittag des 2. April in Brüssel.

Insgesamt wurden laut der Johns-Hopkins-Universität weltweit mehr als 149.000 Menschen mit dem Virus infiziert. (Stand: 14.03. 17.00 Uhr). Die Universität im US-Bundesstaat Maryland führt die Daten von Gesundheitsämtern, Behörden und Instituten zusammen. In Deutschland sind nach Angaben der Universität (Stand: 14.03., 17.00 Uhr) 3953 Infektionen bekannt, die Todesfälle belaufen sich demnach auf acht. Das Robert-Koch-Institut zählte bis Freitagabend 3062 Infizierte und fünf Todesfälle.

Die aktuelle weltweite Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Opfer zeigt die Realtime-Karte der Hopkins-Universität:

Weitere Entwicklungen im Überblick:

Österreich stellt nach Worten von Kanzler Sebastian Kurz zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise vier Milliarden Euro zur Verfügung. Die Regierung halte nicht länger am Zeil des ausgeglichenen Haushalts fest, erklärte Kurz am Samstag in Wien.

Um die Krankenhäuser für Corona-Patienten in Deutschland freizuhalten, sollen nach dem Willen von Bund und Ländern alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben werden. Dies solle soweit medizinisch vertretbar ab Montag für unbestimmte Zeit gelten, heißt es in einem Beschluss von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) betonte, dass genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen. „Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir wie in Italien und anderswo in die Situation kommen, dass in den Krankenhäusern Entscheidungen getroffen werden müssen, welcher Patient in welchem Alter behandelt wird.“

Die Vereine der Fußball-Bundesliga fürchten Ausfälle in Millionenhöhe. Sollten die ausstehenden neun Spieltage nicht mehr stattfinden, könnte der gesamte Verlust etwa 750 Millionen Euro betragen. Ein Versicherungsschutz besteht laut Informationen aus Ligakreisen nicht. Mit dem SC Paderborn stellt ein Erstligist Teil der Mannschaft unter Quarantäne, nachdem ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Inzwischen melden mindestens 20 afrikanische Länder Corona-Fälle. Experten hatten stets davor gewarnt, dass die Gesundheitssysteme in vielen Ländern des Kontinents als instabil gelten und eine Ausbreitung der Lungenkrankheit dort verheerende Folgen haben könnte.





Was sonst noch wissenswert ist:

Die CDU hat ihren für den 25. April geplanten Parteitag zur Neuwahl eines Vorsitzenden wegen der Coronavirus-Gefahr verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die scheidende Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer begründete den Schritt am Donnerstag mit den aktuellen Prognosen zur weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Der Parteitag solle nun durchgeführt werden, „sobald die epidemische Lage dies gestattet“. Am Nachmittag folgte der Parteivorstand in einer Telefonkonferenz einstimmig der Empfehlung Kramp-Karrenbauers.









