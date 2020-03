Coronavirus – Die Lage am Morgen Deutschland schließt seine Grenzen – Bundesregierung rät von Auslandsreisen ab

Düsseldorf Immer mehr Länder in Europa machen die Grenzen dicht – nun auch Deutschland: Ab Montagmorgen, 8 Uhr, werden die Übergänge nach Frankreich, Österreich, der Schweiz, Dänemark und Luxemburg geschlossen. „Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag. Berufspendler oder Warenverkehr könnten aber die Kontrollen passieren.

Auch innerhalb des Landes kommt es zu Einschränkungen. Schleswig-Holstein hat seit 6.00 Uhr am Montag alle schleswig-holsteinischen Nord- und Ostseeinseln sowie die Halligen in der Nordsee für Touristen gesperrt, darunter Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn und die Halbinsel Nordstrand. Das bestätigten die zuständigen Polizeileitstellen.

Noch im Laufe des Montags will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weitergehende Regelungen für den Tourismus in ganz Schleswig-Holstein erlassen. Nach der Telefonkonferenz des Kabinetts hatte Günther am Sonntag an mögliche Schleswig-Holstein-Urlauber appelliert, Reisen in den Norden zu unterlassen.

Die Bundesregierung empfiehlt zudem auf alle nicht notwendigen Auslandsreisen zu verzichten. „Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch“, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntagabend zur Begründung auf Twitter.

Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es weiter, es sei mit weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen des Luft- und Reiseverkehrs, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen.

Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften würden teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung erfolgen. Davon seien derzeit zahlreiche Reisende in mehreren Ländern betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für das Bundesland die Ausrufung des Katastrophenfalls angekündigt. Man werde das tun, weil man eine einheitliche Strategie unter einer einheitlichen Führung brauche, sagte Söder am Sonntagabend im BR Fernsehen. „Die Herausforderung wächst täglich, also müssen wir konsequent, aber angemessen reagieren.“

Ab Dienstag wird zudem das öffentliche Leben in Bayern noch einmal massiv eingeschränkt. Zunächst sollen dann alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden, bevor ab Mittwoch auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen. Das bestätigte Söder am Sonntagabend. Ähnliche Beschränkungen gibt es bereits in Berlin.

Auch der Hamburger Senat hat nach der Schließung der Schulen per Verfügung „grundsätzlich alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen unabhängig von der Teilnehmerzahl“ untersagt. Private Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen wie Hochzeiten dürfen durchgeführt werden, der Senat empfiehlt jedoch dringend eine Absage oder Verschiebung.

Hessens Landesregierung verbietet Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern. Alle Museen des Landes werden für das Publikum geschlossen. Die Aufführungen an den hessischen Staatstheatern werden eingestellt. Die Schließungen gelten ab Sonntag bis zum 19. April.

Andere Bundesländer hatten zuvor bereits größere Versammlungen untersagt. Von Montag an werden zudem überall in Deutschland Schulen und Kitas geschlossen, die Kinder müssen dann zumeist zu Hause betreut werden. Die beispiellosen Anordnungen gelten in den meisten Bundesländern bis zum Ende der Osterferien, also bis Mitte oder Ende April. Betroffen sind Millionen Menschen: Deutschlandweit gibt es 2,8 Millionen Grundschüler, in Tageseinrichtungen und Horten werden 3,7 Millionen Kinder betreut.

Die Deutsche Bahn will in den kommenden Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiere das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise, sagte eine Sprecherin. Die Zahl der Züge werde an die sinkende Nachfrage angepasst. Ein „Notfahrplan“ sei das aber nicht. Außerdem kontrollieren Zugbegleiter in Regionalzügen bis auf Weiteres keine Fahrkarten mehr.

Der Flugverkehr über Europa ist weitgehend lahmgelegt. Allerdings will die Lufthansa mit 15 Sonderflügen etwa 3000 bis 4000 Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurück nach Deutschland bringen. Es handele sich um Menschen, die wegen der Reisebeschränkungen als Folge der Coronavirus-Krise sonst nicht hätten zurückkehren können – Feriengäste von den Inseln und Kreuzfahrtpassagiere, wie der Dax-Konzern mitteilt.

Auch viele europäische Länder schränkten das öffentliche Leben stark ein. In Österreich gilt wegen der Pandemie fast eine Ausgangssperre. Nur aus triftigen Gründen sollen die knapp neun Millionen Einwohner noch ihre Häuser verlassen, wie die Regierung am Sonntag mitteilte. Rund 860 Menschen waren zuletzt nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Frankreich schloss alle Restaurants, Läden und Bars. Apotheken, Lebensmittelgeschäfte und Banken sollten aber geöffnet bleiben, kündigte Premierminister Édouard Philippe am Samstag an. Laut Weltgesundheitsorganisation zählte Frankreich am Montag 5923 Fälle. Insidern zufolge bereite auch Frankreich eine landesweite Ausgangssperre vor.

Die Einwohner würden demnach angewiesen, zu Hause zu bleiben. Davon abweichen dürfe man nur in Notfällen, für Lebensmitteleinkäufe oder wenn man zur Apotheke, ins Krankenhaus oder zur Arbeit müsse, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Maßnahme könnte ab Dienstagmitternacht gelten.

Auch die knapp 47 Millionen Bewohner Spaniens müssen möglichst zu Hause bleiben. Im Rahmen eines Alarmzustands wurden die meisten Läden geschlossen und der öffentliche Nah- und Fernverkehr um rund 50 Prozent reduziert. Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land Europas. Bilanz des Gesundheitsministeriums vom Sonntag: mehr als 6000 Infektionen und rund 200 Todesfälle.

Für Europäer werden Reisen zunehmend schwieriger. Staaten wie Dänemark, Polen und Tschechien verhängten bereits Einreisestopps für Ausländer. Die Türkei stellte als Vorsichtsmaßnahme Flüge nach Deutschland und in acht weitere europäische Länder vorübergehend ein.

Norwegen will ab Montag alle Ausländer an den Grenzen abweisen, Lettland ab Dienstag den internationalen Personenverkehr komplett aussetzen. Litauens Regierung stellt das gesamte Land für zwei Wochen unter Quarantäne. Dies beschloss das Kabinett in Vilnius am Samstagabend. Die Maßnahme gelte ab Montag und umfasst die Schließung der Grenzen für Ausländer.

In den USA senkte die US-Notenbank Fed den Leitzins überraschend auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. US-Präsident Donald Trump rief die Amerikaner auf, Panikkäufe wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu unterlassen.

Auch bei einem Fernsehduell der beiden Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Joe Biden und Bernie Sanders, ging es in Teilen um die Coronakrise. „Wir sind im Krieg mit dem Virus“, sagte Ex-Vizepräsident Biden. „Dies ist eindeutig ein nationaler Notstand“, befand Sanders.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat konkret Regionen als Risikogebiete eingestuft, in denen eine fortgesetzte Virus-Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Dazu zählen inzwischen auch das Bundesland Tirol in Österreich und die spanische Hauptstadt Madrid. Zuvor waren bereits Italien, Iran, die französische Region Grand Est (Elsass, Lothringen, Champagne-Ardenne) sowie Provinzen in China und Südkorea benannt worden.

Folgen des Coronavirus: So lange könnte eine Rezession dauern

In China ist die Zahl der Infektionen durch das Coronavirus offiziellen Angaben zufolge erneut nur leicht gestiegen. Die Pekinger Gesundheitskommission meldete am Sonntag landesweit 16 weitere Erkrankungen und 14 Todesfälle. Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach offizieller Statistik 80.860 Menschen in Festlandchina mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 65.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3213 Tote sind bislang in der Volksrepublik zu beklagen.

In Südkorea geht die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen weiter zurück. Am Sonntag seien 74 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Die Gesamtzahl erreichte damit 8236 Infektionen. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, lag weiterhin bei 75.

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten wollen an diesem Montag (15 Uhr MEZ) in einer Videokonferenz beraten, wie die Corona-Pandemie weiter eingedämmt werden kann.

Die Finanzminister der Eurogruppe sprechen per Videoschalte (15 Uhr) über ein umfassendes Krisenpaket. Schon am Vormittag (11 Uhr) tagt unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise.

Für den EU-Gipfel am 26. und 27. März laufen die Planungen aber weiter. Das Europaparlament verkürzte sein letztes Plenum bereits von einer Woche auf einen Tag. Das nächste Plenum findet nicht vom 30. März bis 2. April in Straßburg statt, sondern am Nachmittag des 1. April und Vormittag des 2. April in Brüssel.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagabend, dass inzwischen 4838 bestätigte Covid-19-Fälle in Deutschland registriert wurden, 1043 mehr als am Vortag. Zwölf Menschen seien hierzulande an der Krankheit gestorben.

Insgesamt wurden laut der Johns-Hopkins-Universität weltweit mehr als 169.387 Menschen mit dem Virus infiziert, 6513 sind an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben. (Stand: 16. März, 7 Uhr). Die Universität im US-Bundesstaat Maryland führt die Daten von Gesundheitsämtern, Behörden und Instituten zusammen.

Die aktuelle weltweite Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Opfer zeigt die Realtime-Karte der Hopkins-Universität:





