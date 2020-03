Coronavirus-Pandemie NRW und mindestens elf andere Länder schließen nächste Woche alle Schulen

Düsseldorf Auch in Nordrhein-Westfalen schließen wegen des Coronavirus ab Montag alle Schulen, Kindergärten und Unis bis zu den Osterferien. Das hat das Kabinett am Freitag entschieden, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am frühen Nachmittag in Düsseldorf.

Baden-Württemberg kündigte fast zeitgleich an, ab Dienstag Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien zu schließen. Das erklärte Kultusministerin Susanne Eisenmann in Stuttgart.

Nur wenig später erklärten auch Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Landesregierung von Sachsen-Anhalt, dass die Schließung aller Schulen und Kitas beschlossen worden sei.

Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen folgen damit sieben anderen Ländern, die flächendeckende Schulschließungen bereits zuvor verkündet hatten, nämlich Bayern, das Saarland, Berlin, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz.

Auch in Hessen sind nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen Schulschließungen geplant. Unter Führung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will das Kabinett im Laufe des Tages zu einer Sondersitzung zusammenkommen und ein Maßnahmenpaket beschließen.

Sachsen will ab kommenden Montag wegen des Coronavirus die Schulpflicht aussetzen. Die Kinder können demnach zu Hause bleiben, eine Betreuung an Schulen wird sichergestellt, war am Freitag aus Regierungskreisen zu erfahren.

Lehrer, Schüler und Eltern sollen auf diese Weise Zeit bekommen, sich auf Schulschließungen vorzubereiten. Der genaue Zeitpunkt von Schließungen soll im Laufe der kommenden Woche entschieden werden.

In Mecklenburg-Vorpommern bleiben Schulen und Kitas nur in Rostock und – wegen der vielen Pendler dort – im Landkreis Ludwigslust-Parchim geschlossen. Noch unklar ist bislang, wie das Bundesland Brandenburg verfahren will.

In NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, gibt es rund 5500 Schulen mit insgesamt etwa 2,5 Millionen Schülern. Schon am Montag und Dienstag soll laut Laschet keine Schulpflicht mehr gelten, Lehrer stehen noch zur Betreuung von Kindern bereit. Ab Mittwoch sind die Schulen dann komplett geschlossen.

Die zweiwöchigen Osterferien in NRW beginnen am 6. April. Damit würden die Schulen etwa fünf Wochen geschlossen bleiben. NRW ist mit rund 1260 bestätigten Erkrankungen (Stand Freitagmorgen) das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland.

„Es sind drastische Maßnahmen“, sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann. Doch sie seien notwendig. Prüfungen sollen trotzdem an den Schulen stattfinden. Betroffen seien in ihrem Bundesland etwa 1,5 Millionen Schüler und rund 400.000 Kinder.

Mehr: Alle aktuellen Ereignisse im Newsblog zum Coronavirus.