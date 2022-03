Ukraine-Krieg Chronologie der Ereignisse: Warum will Putin die Ukraine?

Russland hat im Februar einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Warum kam es dazu? Eine chronologische Übersicht zum Ukraine-Krieg.

Ein Wohngebäude in der ukrainischen Stadt Mariupol, beschädigt von einem Raketenbeschuss. (Foto: dpa) Die ukrainische Hafenstadt Mariupol

Das Verhältnis der Ukraine zu Russland befindet sich in der Krise, seit sich pro-westliche Kräfte im Land durchgesetzt haben. Was Putin in der Ukraine will, war lange unklar. Die Lage eskalierte erstmals 2014 gewaltsam, als Russland die ukrainische Halbinsel Krim militärisch für sich beanspruchte. Die Nato hat ihre Partnerschaft mit der Ukraine seitdem verstärkt. Mit dem Angriff auf die gesamte Ukraine am 24. Februar 2022 hat Präsident Wolodimir Selenski den Ausnahmezustand erklärt. Das Land wird seither von russischen Soldaten attackiert. In mehreren ukrainischen Städten werden schwere Kämpfe ausgetragen.

Eine Chronologie der Ereignisse rund um den Ukraine-Konflikt

15. März 2022

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien wollen heute zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski nach Kiew reisen.

In Kiew gab es am frühen Morgen offenbar an mehreren Orten schwere Explosionen.

Der Vormarsch russischer Truppen stockt offenbar. Gleichzeitig kündigt Russland mehr Angriffe auf ukrainische Stadtzentren an.

In der Ukraine haben nach Angaben aus Kiew am Montag nur sieben der zehn geplanten Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern funktioniert.

Nach Ansicht des ukrainischen Präsidentenberaters Olexii Arestowitsch könnte der Krieg noch bis Mai andauern.

14. März 2022

Unterhändler Russlands und der Ukraine wollen nach mehreren gescheiterten Anläufen zur Vereinbarung einer Waffenruhe am Montag eine neue Gesprächsrunde abhalten.

Die Bundesregierung will die Luftwaffe in einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm mit F-35-Tarnkappenjets ausrüsten.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor.

Bei einem russischen Luftangriff bei Lwiw im Westen der Ukraine sterben mindestens 35 Menschen.

In der Südukraine ist nach Behördenangaben ein weiterer Bürgermeister verschleppt worden.

Eine Kriegsgegnerin hat zu einer Unterbrechung der Hauptnachrichtensendung des staatlichen russischen Fernsehsenders Kanal 1 geführt.

13. März 2022

Trotz des Kriegs in der Ukraine erfüllt der russische Energiekonzern Gazprom nach eigenen Angaben seine Verträge über Gaslieferungen durch das Nachbarland nach Europa.

Bei neuen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern landesweit mehr als 600 Menschen festgenommen worden.

In der Südukraine ist nach Behördenangaben erneut ein Bürgermeister von russischen Truppen verschleppt worden.

Ukrainischen Angaben zufolge soll ein US-Journalist in der Ukraine getötet und ein weiterer verletzt worden sein.

Das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl ist ukrainischen Angaben zufolge wieder vollständig an die Stromversorgung angeschlossen.

12. März 2022

Die Bundesregierung hat Gespräche mit der Regierung von Katar über Energiefragen geführt.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew mindestens 79 Kinder getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Die prorussischen Separatisten setzen mit Unterstützung russischer Truppen ihren Vormarsch in der eingeschlossenen ukrainischen Hafenstadt Mariupol nach Angaben aus Kiew fort.

Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine aufgefordert.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Deutschland bis zum Herbst unabhängig von russischer Kohle und Jahresende weitgehend unabhängig von russischem Öl machen

11. März 2022

Die russischen Streitkräfte setzen ihre Offensive auf Kiew von Nordwesten und Osten her fort. Charkiw steht nach Angaben des Bürgermeisters unter ständigem Beschuss. Aus Dnipro wurden Luftangriffe gemeldet.

Nach einem Treffen mit Belarus-Präsident Alexander Lukaschenko sprach Wladimir Putin von positiven Veränderungen bei den Gesprächen mit Kiew.

Russland fordert die Zusammenkunft des UN-Sicherheitsrats, wegen der angeblichen Herstellung von Biowaffen durch die Ukraine. Internationale Faktenchecker haben dieser Darstellung widersprochen.

Altkanzler Gerhard Schröder ist überraschend nach Moskau gereist, um Wladimir Putin zu treffen. Die deutsche Politik reagiert auf Schröders Besuch bei Putin mit Skepsis, Lob und Kritik.

US-Präsident Joe Biden erwägt einem Bericht zufolge, die normalen Handelsbeziehungen zu Russland zu beenden.

Der weltweit größte Vermögensverwalter Blackrock verliert 17 Milliarden Dollar durch die Russland-Sanktionen.

10. März 2022

In Antalya verhandelten Russlands Außenminister, Sergej Lawrow, und sein ukrainischer Kollege Dmitro Kuleba über den Ukraine-Krieg.

Russland weist den Vorwurf der Ukraine zurück, seine Truppen hätten ein Kinderkrankenhaus in Mariupol bombardiert.

In der Ukraine ist Zivilisten der Gebrauch von Waffen zur Abwehr des russischen Angriffs erlaubt worden.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko schickt Experten zum ukrainischen AKW Tschernobyl, um dessen Stromversorgung sicherzustellen. Das meldete die belarussische Nachrichtenagentur Belta.

9. März 2022

Tausende verlassen die offenbar umkämpfte Stadt Sumy durch Fluchtkorridore.

Die Ukraine berichtet über Tote und Verletzte bei Luftangriffen.

Die USA und Großbritannien stoppen die Einfuhr von Öl aus Russland.

Zahlreiche Firmen ziehen sich aus ihrem Russland-Geschäft zurück, darunter: Coca Cola, Pepsi, Starbucks, McDonalds und Universal Music.

Mehr als zwei Millionen Menschen sind nach UN-Angaben aus der Ukraine geflohen.

Russland droht den westlich orientierten Staaten mit einer breit angelegten Reaktion auf ihre Sanktionen wegen des Einmarschs in die Ukraine.

Ratingagenturen, Investoren und Banken rechnen mit Staatsbankrott Russlands.

Menschen fliehen über Fluchtkorridor aus Irpin

8. März 2022

Russland bietet nach Angaben seines UN-Botschafters eine erneute Feuerpause zur Öffnung humanitärer Korridore in der Ukraine an.

Russland droht offen mit einem Lieferstopp durch Nord Stream 1.

Ein drittes Treffen von Delegationen Russlands und der Ukraine in Belarus endete ergebnislos.

Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist seit der Einnahme durch russische Einheiten zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten.

Russland will zur Rettung von Zivilisten aus umkämpften Städten in der Ukraine erneut Fluchtkorridore schaffen.



7. März 2022

Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben den Beschuss ukrainischer Städte in der Mitte, dem Norden und dem Süden des Landes am späten Sonntagabend verstärkt.

Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen.

Nach aktuellen Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation sind 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht.

Stand: 7.3.2022 Militärische Lage

Russland und Ukraine wollen zu einer dritten Verhandlungsrunde zusammenkommen.

Russland muss sich heute vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag wegen der Verletzung der Völkermord-Konvention von 1948 verantworten.

Der europäische Gaspreis steigt auf bis zu 350 Euro an.

6. März 2022

Die ukrainische Atomaufsicht meldet nach Angaben der Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) Kommunikationsprobleme mit den russischen Soldaten, die die Kontrolle über das Kernkraftwerk Schaporischschja übernommen haben.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind mehr als 960.000 Menschen nach Polen geflohen.

Die Zahl der Festnahmen bei Protesten in Russland wächst laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass weiter.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zufolge sind Hunderte russische Soldaten in Gefangenschaft seines Landes geraten.

5. März 2022

Mastercard und Visa setzen ihre Geschäfte in Russland aus.

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hat bei einem Überraschungsbesuch in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg gesprochen.

Der russische Präsident Wladimir Putin übt scharfe Kritik an westlichen Sanktionen gegen sein Land.

In der Ukraine sollen nach Angaben eines Beraters des Innenministers für weitere Städte humanitäre Korridore eingerichtet werden.

Das Bundesinnenministerium rechnet einem Bericht der „Welt am Sonntag“ zufolge damit, dass bis zu 225.000 Menschen, die vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine fliehen, in Deutschland Schutz suchen werden.

ARD und ZDF setzen die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios vorerst aus.

4. März 2022

Die Ratingagentur Moody's drückt ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit der Ukraine noch tiefer in den Ramsch-Bereich: Die Bonitätsnote werde um zwei Stufen von „B3“ auf jetzt „Caa2“ zurückgenommen.

Die G7-Staaten wollen nach Angaben des japanischen Außenministers Yoshimasa Hayashi weitere Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn die Invasion in der Ukraine fortgesetzt wird.

Der inhaftierte Putin-Kritiker Alexej Nawalny ruft zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine am kommenden Sonntag in Russland sowie im Ausland auf.

Der UN-Menschenrechtsrat hat mit großer Mehrheit eine Untersuchungskommission bestellt, die Menschenrechtsverletzungen Russlands in der Ukraine untersuchen und dokumentieren soll.

Die Nato wird dem ukrainischen Wunsch nach Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine nicht nachkommen.

3. März 2022

Seit Beginn des russischen Einmarsches sind laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR eine Million Menschen in die Nachbarländer der Ukraine geflohen.

Die Weltbank stoppt sofort alle Programme in Russland und Belarus.

Weitere Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine Waffenruhe könnten gegen 13 Uhr (MEZ) beginnen.

Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern.

Die russischen Streitkräfte haben der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge beim Beschuss der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein Radio- und Fernsehzentrum getroffen.

2. März 2022

Nach russischen Angaben hat die Armee mittlerweile die Stadt Cherson im Süden der Ukraine eingenommen.

Die russischen Truppen kommen der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Witali Klitschko immer näher.

Russland zeigt sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch.

Russische Streitkräfte haben nach staatlichen Angaben die südukrainische Stadt Cherson eingenommen.

Die UN stimmt mit einer überwältigenden Mehrheit für die Resolution gegen Russland.

1. März 2022

Ein russischer Konvoi aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen von rund 64 Kilometern Länge bewegt sich auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zu.

Der Fernsehturm in Kiew wird offenbar von russischen Raketen getroffen.. Die Agentur Unian veröffentlichte ein Video, das eine dunkle Rauchwolke direkt neben dem Turm zeigt.

Belarussische Truppen sind nach Angaben des ukrainischen Parlaments in die Ukraine einmarschiert. Belarus bestreitet dies.

US-Präsident Biden betont in seiner Rede zur Lage der Nation die Einigkeit des Westens.

29. Februar 2022

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) mindestens 136 Zivilisten getötet worden, darunter 13 Kinder.

Belarus habe keine Pläne, sich an der russischen Militäroperation in der Ukraine zu beteiligen, sagte Präsident Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge.

Das Europäische Parlament stuft Russland wegen der Invasion in der Ukraine als „Schurkenstaat“ ein und fordert weitere Sanktionen gegen die Regierung in Moskau.

Stand: 2.3.2022, 9 Uhr Militärische Lage in der Ukraine

28. Februar 2022

Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bleiben ohne Durchbruch. Eine zweite Runde ist geplant.

Die russische Offensive gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew wird nach Angaben des ukrainischen Militärs fortgesetzt.

Belarus könnte sich nach US-Geheimdienstinformationen der Militärinvasion Russlands in die Ukraine anschließen.

Die Schweiz übernimmt die Sanktionen der EU vollumfänglich.

Der ukrainische Präsident Selenski unterzeichnet nach eigenen Angaben eine formelle Bitte um die Aufnahme seines Landes in die EU.

Die Türkei verbietet Kriegsschiffen, die Meerengen Bosporus und die Dardanellen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer zu durchfahren.

27. Februar 2022

In der Ukraine gibt es schwere Kämpfe. Russische Truppen sind in die zweitgrößte Stadt Charkiw im Nordosten vorgedrungen.

Die Ukraine wirft den russischen Streitkräften vor, absichtlich zivile Infrastruktur zu zerstören – in der Nacht zu Sonntag explodierte in Charkiw eine Gasleitung und bei Kiew ein Öldepot. Zudem soll in Kiew ein Lager mit radioaktiven Abfällen getroffen worden sein.

Delegationen Russlands und der Ukraine sollen an der belarussisch-ukrainischen Grenze zu Friedensverhandlungen zusammenkommen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die die Atomstreitkräfte seines Landes in Bereitschaft versetzt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Verteidigungsausgaben massiv erhöhen und die Bundeswehr modernisieren. Dafür soll ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bereitgestellt werden.

Die EU will die Ukraine erstmals mit Waffen und Ausrüstung im Wert von 500 Millionen Euro unterstützen –inklusive Kampfjets.

EU-Kommissar Janez Lenarcic rechnet mit sieben Millionen Vertriebenen aus der Ukraine. EU-Kommisssionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht sich für einen EU-Beitritt der Ukraine aus.

Die internationale Hackergruppe Anonymous attackiert seit dem Überfall auf die Ukraine etliche russische Websites.

26. Februar 2022

Am Rand von Kiew, der ukrainischen Hauptstadt, ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Im Stadtzentrum ist Artilleriebeschuss und Kanonenfeuer zu hören. Das ukrainische Militär teilt mit, dass russische Soldaten einen Stützpunkt auf der Siegesstraße angegriffen haben. Die Siegesstraße ist eine der Hauptverkehrsadern in Kiew. Die Armee teilt über ihre Facebook-Seite mit, dass der Angriff zurückgeschlagen worden sei.

Wolodimir Selenski, der Präsident der Ukraine, hatte zuvor in einer Videobotschaft gesagt, er rechne mit einem russischen Angriff auf Kiew in der Nacht. „Das Schicksal der Ukraine entscheidet sich genau jetzt“, sagte er. „Wir müssen alle verstehen, was auf uns wartet. Wir müssen diese Nacht durchhalten.“

Von Nordwesten und Nordosten rücken russische Truppen auf Kiew vor. So soll es etwa 40 Kilometer von Kiew entfernt, bei dem Ort Wassylkiw, zu heftigen Kämpfen gekommen sein. In dem Ort befindet sich ein ukrainischer Luftwaffenstützpunkt, den russische Truppen anscheinend mit Fallschirmjägern erobern wollten.

25. Februar 2022

Die russische Armee verstärkt seine Angriffe auf die Ukraine. Sie beschießt jetzt auch die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen. Bodentruppen rücken in die Hauptstadt vor. Nach den USA hat auch die EU scharfe Sanktionen gegen Russland angekündigt.

Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten haben sich darauf geeinigt, mehr Truppen nach Osteuropa zu verlegen. Wohin genau die Nato die schnelle Einsatztruppe NRF verlegt, ist bisher nicht bekannt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach lediglich von mehreren Tausend Soldaten, die auf dem Land, auf der See und in der Luft im Einsatz sein sollten.

Die EU-Finanzminister erwägen weitere Einschränkungen für das russische Finanzsystem. Die Debatte um das Swift-Zahlungssystem gilt als nicht abgeschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz verhindert bislang eine Swift-Sanktion gegen Russland.

Die EU hat zudem angekündigt, die persönlichen Vermögen von Putin und Lawrow einzufrieren.

24. Februar 2022

Wladimir Putin ordnet am frühen Donnerstagmorgen einen Militäreineinsatz in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an. Inzwischen sind russische Panzer sind in die Ukraine eingerückt.

Ukraines Präsident Wolodimir Selenski hat das Kriegsrecht über sein Land ausgerufen und sofortige Sanktionen des Westens gegen Russland gefordert. Er bittet um Verteidigungshilfe und ruft die Bevölkerung zu den Waffen.

Die Bundesregierung, die EU, die USA und andere westliche Länder verurteilen die Entscheidung scharf. Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich bei einem Krisengipfel am Donnerstagabend. Am Morgen kommen außerdem die Nato-Botschafter zu einem Treffen zusammen.

23. Februar 2022

Für die gesamte Ukraine ruft der Sicherheitsrat den Ausnahmezustand für zunächst 30 Tage aus.

Bundeskanzler Scholz stoppt die Zertifizierung für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2.



22. Februar 2022

Das russische Parlament (Staatsduma) stimmt der Anerkennung Putins von Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten zu.

Die USA, die EU und Verbündete verhängen Sanktionen gegen Russland. Die Maßnahmen zielen etwa auf Banken, Geschäftsleute und Entscheidungsträger, die die Politik Putins mittragen. Der Präsident selbst ist nicht betroffen.

Deutschland legt die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 für unbestimmte Zeit auf Eis.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson verhängte Sanktionen gegen drei russische Milliardäre und russische Banken. Noch am Donnerstag will London neue Sanktionen schnüren.

21. Februar 2022

Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten an. Russische Soldaten sollen in die ostukrainischen Separatisten-Gebiete entsandt werden.



19. Februar 2022

Die Bundesregierung ruft alle Deutschen „dringend“ dazu auf, die Ukraine zu verlassen. Andere Staaten schließen sich an.



16. Februar 2022

Die Nato-Verteidigungsminister billigen Vorbereitungen für eine Entsendung weiterer Kampftruppen ins östliche Bündnisgebiet.

Neben den bisherigen Verbänden in Estland, Litauen, Lettland und Polen könnten sie etwa in Ost- und Südosteuropa stationiert werden.



15. Februar 2022

Bundeskanzler Olaf Scholz droht während seines Treffens mit Putin in Moskau erneut mit weitreichenden Konsequenzen, sollte militärisch gegen die Ukraine vorgehen.

Die Duma fordert Putin auf, die ukrainischen Separatistengebiete als eigenständige „Volksrepubliken“ anzuerkennen.



Januar 2022

Diplomatische Versuche wie bilaterale US-Russland-Gespräche, der Nato-Russland-Rat oder ein Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bringen keine Lösung.



Dezember 2021

Die Ukraine wirft Deutschland eine Blockade bei Waffenlieferungen vor. Die deutsche Regierung lehnt Waffenexporte weiter ab.

Russland fordert von der Nato wiederholt: Die Ukraine dürfe kein Mitglied des Verteidigungsbündnisses werden.



November 2021

Ungewöhnlich große Truppenkontingente und moderne Waffen konzentrieren sich erneut im russischen Grenzgebiet zur Ukraine. Von bis zu 150 000 Soldaten spricht der Westen danach.

Die Bundesnetzagentur setzt ihr Freigabe-Verfahren für die Pipeline Nord Stream 2 vorläufig aus.



September 2021

Die Gas-Pipeline Nord Stream 2 ist fertiggestellt. Sie soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Deutschland liefern.



Juli 2021

Putin schreibt in einem Aufsatz, Russen und Ukrainer seien ein Volk.



April 2021

Moskau zieht Truppen im Grenzgebiet zur Ostukraine zusammen und droht, militärisch einzugreifen. Die russische Militärdoktrin lässt eine Intervention zum Schutz seiner Staatsbürger im Ausland zu.



Juni 2019

An ukrainische Bürger in den von Separatisten kontrollierten Teilen der Donbass-Region werden erste russische Pässe ausgegeben.



November 2018

Die russische Küstenwache setzt an der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe fest.

Kiew verhängt zeitweise das Kriegsrecht.

Wahlen in den Separatistengebieten werden international nicht anerkannt.



März 2018

Die Arbeiten an der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 beginnen. Seit 2011 transportiert transportiert bereits die Pipeline Nord Stream 1 Gas von Russland bis nach Deutschland.

Januar 2018

Die Ukraine stuft die abtrünnigen Separatisten-Gebiete im Osten als von Russland besetzt ein.



September 2017

Das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU tritt in Kraft.



Juli 2017

Prorussische Separatisten in Luhansk und Donezk rufen ihren neuen Staat namens „Kleinrussland“ aus.



September 2015

Der Sicherheitsrat der Ukraine erklärt Russland in einer Militärdoktrin offiziell zum Gegner.



Februar 2015

Das Minsker Abkommen sieht eine Autonomie für die Separatistengebiete und die Kontrolle der Ukraine über ihre Grenze mit Russland vor.



Dezember 2014

Die Nato will dauerhaft Soldaten im Osten der Allianz bereithalten.

Eine Eingreiftruppe mit zu 40 000 Soldatinnen und Soldaten bis heute wird aufgestellt.



November 2014

Die ostukrainischen Separatisten lassen erstmals eigene Parlamente wählen. Kiew verurteilt das als verfassungswidrig.



Oktober 2014

Das ukrainische Parlament erteilt den Regionen Donezk und Luhansk einen Sonderstatus – als Teil des Friedensplans für die Ostukraine.



Juli 2014

Ein Passagierflugzeug der Linie Malaysia-Airlines wird über den Separatistengebieten mutmaßlich mit einer russischen Rakete abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord sterben.

Der Westen verschärft die Sanktionen gegen Russland.



Juni 2014

In der Ostukraine schießen Rebellen ein Militärflugzeug bei einem Landemanöver auf den Flughafen von Luhansk ab. Alle 49 Soldaten an Bord kommen ums Leben.



April 2014

In der ostukrainischen Region Donbass rufen die Separatisten die „Volksrepublik Donezk“ aus, Luhansk folgt.

Die Nato setzt seine militärische Zusammenarbeit mit Russland wegen der Krim-Krise aus.



März 2014

Russland hält ein international nicht anerkanntes Referendum auf der Krim ab und gliedert sie als Landesteil ein.

Die USA und die EU verhängen Sanktionen gegen Moskau.



Februar 2014

Der ukrainische Ex-Präsident Viktor Janukowitsch flieht nach Russland. Moskau besetzt die Krim.



Dezember 2013

Hunderttausende Ukrainer protestieren in Kiew gegen den pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, weil seine Regierung das Partnerschaftsabkommen mit der EU kippte.

Der Unabhängigkeitsplatz (Maidan) wird zum Symbol.

Mit Agenturmaterial



