Ukraine-Krieg Diese Länder haben 2022 die größten und teuersten Armeen der Welt

Europa und die Welt blicken gebannt auf die Ukraine. Doch welche militärischen Kräfte stehen sich im aktuellen Konflikt eigentlich gegenüber? Ein Überblick.

Düsseldorf Angesichts des Ukraine-Kriegs verstärkt die Nato ihre Militärpräsenz in Osteuropa. Wie ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums erklärte, will die US-Regierung in den kommenden Tagen weitere Streitkräfte nach Europa verlegen. Demnach sollen 500 Soldaten nach Deutschland, Griechenland, Polen und Rumänien geschickt werden. Russland hatte vergangene Woche Nachrichtenberichten zufolge mit bis zu 150.000 Soldaten die Ukraine angegriffen. Ein Überblick der weltweit größten Streitkräfte und Militärausgaben.

Lesen Sie passend dazu den News-Ticker vom Handelsblatt rund um den Ukraine-Konflikt.

Diese Armeen haben 2022 weltweit die meisten Soldaten

Die USA haben das teuerste Militär der Welt. (Foto: dpa) US-Soldaten

Um die Größe und Stärke von Armeen verschiedener Staaten zu vergleichen, ist die Truppenstärke einer von mehreren Indikatoren. Sie gibt an, wie viele Menschen dem Militär angehören. Die Anzahl der Soldaten kann einen groben Anhaltspunkt für die Schlagkraft eines Militärs bieten. Sie sagt jedoch kaum etwas über die technische und finanzielle Ausstattung aus.

Für die Truppenstärke der größten Armeen der Welt 2022 werden Zahlen von Global Firepower herangezogen. Global Firepower sammelt und wertet analytische Darstellungen von Daten seit dem Jahr 2006 zu den 140 modernen Militärmächten aus. Die Zahlen dieses Rankings gelten für das Jahr 2022 und werden laufend aktualisiert. Sofern keine offiziellen Zahlen vorliegen, sind es Schätzungen auf Basis vergangener Jahre.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ranking: Die Truppenstärke der größten Armeen der Welt 2022

Platz Land Truppenstärke Anteil an der Bevölkerung

(gerundet) 1. China 2.000.000 Soldaten 0,1 Prozent 2. Indien 1.450.000 Soldaten 0,1 Prozent 3. USA 1.390.000 Soldaten 0,4 Prozent 4. Nordkorea 1.200.000 Soldaten 4,6 Prozent 5. Russland 850.000 Soldaten 0,6 Prozent 6. Pakistan 640.000 Soldaten 0,3 Prozent 7. Iran 575.000 Soldaten 0,7 Prozent 8. Südkorea 555.000 Soldaten 1,1 Prozent 9. Vietnam 470.000 Soldaten 0,5 Prozent 10. Ägypten 450.000 Soldaten 0,4 Prozent

Die Volksrepublik China hat die meisten Soldaten der Welt. (Foto: dpa) Chinesische Soldaten

Die Armeen der Länder China, Indien und USA sind die größten der Welt. Dabei basiert die Auflistung ausschließlich auf der Anzahl aktiver, „kampfbereiter“ Soldatinnen und Soldaten, die nach Angaben von Global Firepower einer Nation zu jedem beliebigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Hinsichtlich des Soldatenanteils an der Gesamtbevölkerung stechen dabei vor allem Süd- und Nordkorea hervor. Beide Länder haben gemessen an der Gesamtbevölkerung prozentual die größten Streitkräfte und befinden sich gleichzeitig in einer Konfliktregion.

Doch, wie vor allem das Beispiel Nordkorea zeigt, können Truppenstärke und finanzielle Ausstattung einer Armee sehr unterschiedlich sein. Denn nur fünf Länder aus diesem Ranking zählen auch zu den 15 Staaten mit den höchsten Militärausgaben der Welt.

Zum Vergleich der Truppenstärke: Deutschland steht mit aktuell 184.000 Soldatinnen und Soldaten auf Platz 26 des Rankings der größten Armeen der Welt. In der Bundesrepublik gehören etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung der Bundeswehr an. In der Ukraine sind es etwa 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Das Land liegt damit auf Platz 23.

Militäretat: Diese Länder haben die höchsten Ausgaben für ihr Militär

Um die technische und finanzielle Ausstattung verschiedener Militärs zu vergleichen, sind die Militärausgaben der wichtigste Faktor. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri bringt jährlich Zahlen dazu raus. Die aktuellsten sind Ende April 2021 für das Jahr 2020 erschienen. Um die Ausgaben in Relation zur Wirtschaftskraft der Länder zu setzen, ist außerdem der Anteil am Bruttoinlandsprodukt angegeben.

Ranking: Die 15 Länder mit den höchsten Militärausgaben in der Tabelle

Platz Land Militärausgaben Anteil am BIP 1. USA 766,6 Mrd. US-Dollar 3,7 Prozent 2. China 245 Mrd. US-Dollar 1,7 Prozent 3. Indien 73 Mrd. US-Dollar 2,9 Prozent 4. Russland 66,8 Mrd. US-Dollar 4,3 Prozent 5. Großbritannien 58,5 Mrd. US-Dollar 2,5 Prozent 6. Saudi-Arabien 55,5 Mrd. US-Dollar 8,4 Prozent 7. Frankreich 51,6 Mrd. US-Dollar 2,1 Prozent 8. Deutschland 51,6 Mrd. US-Dollar 1,3 Prozent 9. Japan 48,2 Mrd. US-Dollar 1,0 Prozent 10. Südkorea 46,1 Mrd. US-Dollar 2,8 Prozent 11. Italien 28,4 Mrd. US-Dollar 1,6 Prozent 12. Australien 27,6 Mrd. US-Dollar 2,1 Prozent 13. Brasilien 25,1 Mrd. US-Dollar 1,4 Prozent 14. Kanada 22,9 Mrd. US-Dollar 1,4 Prozent 15. Israel 21,1 Mrd. US-Dollar 5,6 Prozent Insgesamt: 1.588 Mrd. US-Dollar

Welches Land gibt weltweit am meisten für das Militär aus?

Das Land mit den höchsten Militärausgaben 2021 sind also die USA, gefolgt von der Volksrepublik China. Die USA und China stehen deutlich vor den übrigen 13 Ländern in diesem Ranking. Insgesamt finden sich in der Liste sechs Nato-Mitglieder. Von diesen sechs Ländern halten nur die USA, Großbritannien und Frankreich die Nato-Vorgabe ein. Diese besagt, dass die Nato-Staaten mindestens zwei Prozent des BIPs ins Militär investieren müssen. Zum Vergleich: Für Bildung geben die USA etwa sechs Prozent des BIP aus.

Der BIP-Vergleich zeigt auch, dass die USA und China zwar nominal die größten Militäretats haben. Doch Israel mit 5,6 Prozent und Saudi-Arabien mit 8,4 Prozent geben gemessen an ihrer Wirtschaftskraft deutlich mehr Geld für ihre Streitkräfte aus.

Mehr: US-Militär: USA entscheiden nicht vor dem Sommer über Truppenabzug aus Deutschland