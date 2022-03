Ukraine-Krieg Russland: Gas muss nicht sofort in Rubel bezahlt werden – dafür möglicherweise bald alle Rohstoffe

Moskau Die Umstellung der Zahlungen für russische Gaslieferungen nach Europa von Euro und Dollar auf Rubel wird nach Kremlangaben noch nicht am Donnerstag in Kraft treten. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.

Nach dem angekündigten Übergang zu Rubelzahlungen für russisches Gas diskutiert Moskau nun über eine Ausweitung der Praxis auf den Export von anderen Rohstoffen und Waren. Kremlsprecher Dmitri Peskow begrüßte eine solche Initiative von Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin, der vorschlug, auch Öl und weitere Rohstoffe in Rubel begleichen zu lassen. Die Verwendung der nationalen Währung sei unausweichlich, meinte Peskow am Mittwoch. Das Prestige des Dollar sei „ziemlich ins Wanken“ geraten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, dass wegen der Sanktionen des Westens und des Einfrierens staatlicher Reserven für Moskau Euro und Dollar keinen Wert mehr hätten. Es wird erwartet, dass der Kremlchef an diesem Donnerstag bei einem Treffen mit Vertretern des Gasriesen Gazprom und der russischen Zentralbank erklärt, ab wann genau westliche Kunden in Rubel bezahlen sollen.

Das angekündigte Treffen und die Weigerung westlicher Staaten, auf Rubel umzustellen, hatte Befürchtungen in Europa ausgelöst, Russland könne die Gaslieferungen zügig einstellen. Auch Peskow hatte gesagt, wenn nicht bezahlt werde, komme kein Gas; Russland sei keine Wohltätigkeitsorganisation.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr dazu: So denkt die Welt über Deutschlands bisherige Energiepolitik

Russland will wegen der westlichen Sanktionen im Zuge des Krieges in der Ukraine auf Rubel-Zahlungen umstellen, weil das Land nach den Worten Putins mit Euro und Dollar nichts mehr anfangen kann.

Russland: Zahlung in Rubel bald auch für Metalle und Öl?

Parlamentschef Wolodin sagte, im Export sollten andere Rohstoffe wie Metalle und Kohle sowie Waren wie Dünger und Getreide ebenfalls in Rubel bezahlt werden. „Die europäischen Staaten haben alle Marktinstrumente, um in Rubel zu bezahlen“, schrieb Wolodin bei Telegram. „Eine Zusammenarbeit sollte für beide Seiten Vorteile haben.“

Der durch die Sanktionen des Westens zuletzt unter Druck geratene Rubel hat seit Putins Ankündigung wieder deutlich an Wert gegenüber dem Dollar und dem Euro gewonnen.

Wolodin sagte, die europäischen Staaten sollten endlich aufhören, nach Begründungen zu suchen, warum Zahlungen in Rubel angeblich nicht möglich seien – und einfach zahlen.

Deutschland etwa hatte mit Blick auf die vereinbarten Gaslieferungen Russland Vertragsbruch vorgeworfen, weil keine Rubelzahlungen vorgesehen seien. „Wenn Sie Gas erhalten wollen, dann suchen Sie Rubel“, schrieb Wolodin.

Ukraine-Krieg: Gazprom exportiert Gas bisher nicht für Rubel

Die wichtigsten russischen Exportgüter wie Öl, Erdgas und Metalle werden auf dem Weltmarkt in Dollar verrechnet. Der Energiekonzern Gazprom etwa erhält nach eigenen Angaben für seine Erdgas-Exporte gegenwärtig 58 Prozent des Geldes in Euro, 39 Prozent in Dollar und etwa drei Prozent in Pfund.

Russland versucht seit längerem, seine Abhängigkeit von der Weltleitwährung Dollar zu verringern. Der ehemalige Präsident Dmitri Medwedew rief am Mittwoch „die Ära der Regionalwährungen“ aus. „Die Welt wacht auf: Das Vertrauen in die Reservewährungen schmilzt wie der Nebel am Morgen“, sagte er. „Die Abkehr von Dollar und Euro als wichtigste Reservewährungen ist keine Fantasie mehr.“

Mehr: „Müssen uns für den Fall einer Eskalation wappnen“ – Habeck ruft Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus