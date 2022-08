Lange hat der Krieg die Ukraine geeint, nun aber gerät der innere Zusammenhalt in Gefahr. Denn gegen den Präsidenten gibt es schwere Vorwürfe.

Im eigenen Land gerät der im Ausland als Kriegsheld gefeierte ukrainische Präsident unter Druck. (Foto: Büro des Präsidenten der Ukraine/YouTube ) Wolodimir Selenski

Berlin Die Warnung in seiner allabendlichen TV-Ansprache war unmissverständlich: Der ukrainische Präsident sagte für den Mittwoch schwere Angriffe Russlands voraus. Umgehend, so Wolodimir Selenski, sollten sich die Menschen bei Sirenenalarm in Sicherheit bringen. Er erwarte, „dass Russland am ukrainischen Unabhängigkeitstag etwas besonders Grausames und Widerwärtiges macht“.

Wer Selenski auf dem Bildschirm sieht, erkennt einen sichtlich gealterten Mann. Er strahlt nicht mehr die jugendliche Leichtigkeit des TV-Entertainers aus, mit der er sein Amt 2019 antrat. Nach Ausbruch des Krieges ließ er sich einen Bart wachsen und trug nur noch militärgrüne T-Shirts. Der Komiker wurde zum Kriegsherrn.

Sein Ausspruch „Ich brauche Waffen und keine Mitfahrgelegenheit“, mit dem er gegenüber den USA die Gelegenheit zur Flucht ausgeschlagen hatte, brachten ihm Respekt und Gefolgschaft ein. Der 44-Jährige konnte bisher mit seinem Team, das zum Teil aus Mitstreitern seiner Fernsehproduktionsfirma besetzt ist, frei schalten und walten. Doch die Schonfrist scheint nun abgelaufen zu sein.

