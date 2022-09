Lange hat der Krieg die Ukraine geeint, nun aber gerät der innere Zusammenhalt in Gefahr. Denn gegen den Präsidenten gibt es schwere Vorwürfe.

Im eigenen Land gerät der im Ausland als Kriegsheld gefeierte ukrainische Präsident unter Druck. (Foto: Büro des Präsidenten der Ukraine/YouTube ) Wolodimir Selenski

Berlin Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die lange angekündigte Offensive im Süden des Landes begonnen. Eine Militärsprecherin in Kiew rief am Montag die Zivilbevölkerung um die Stadt Cherson auf, zu fliehen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte zuvor am Nationalfeiertag seinen Landsleuten zugerufen: Es gehe der Ukraine „nicht nur um Frieden, sondern um einen Sieg“. Er wolle die von Russland besetzten Gebiete zurückerobern.

