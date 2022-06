Ukraine-Krieg Was kann das deutsche Luftabwehrsystem Iris-T SLM?

Das moderne Flugabwehrsystem Iris-T SLM soll ganze Städte in der Ukraine vor Angriffen aus Russland schützen. Alles Wichtige zum Luftabwehrsystem der Bundeswehr.

Das Flugabwehrsystem Iris-T SLM besteht aus einer Abschlussbatterie, eine Feuerleitstelle sowie einer Radareinheit. (Foto: imago/eventfoto54) Iris T SLM

Deutschland wird der Ukraine das Flugabwehrsystem Iris-T liefern. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag angekündigt.

Zudem sollen nach Angaben aus Regierungskreisen bis Ende Juni vier Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine gehen. Doch was genau kann das Flugabwehrsystem Iris-T? Wie kann es die Ukraine einsetzen, und was kostet es? Ein Überblick.

Was ist Iris-T?

Die Abkürzung Iris-T steht für „Infra Red Imaging System Tail“. Iris-T SLM ist ein Luftabwehrsystem des deutschen Rüstungskonzerns Diehl Defence aus Überlingen am Bodensee. Es ist nach laut Bundesregierung das modernste Flugabwehrsystem Deutschlands. Dem Hersteller zufolge bietet es Schutz vor Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen. Es sei auch in der Lage, Großstädte vor Luftangriffen zu schützen, erklärte Olaf Scholz.

Iris-T SLM besteht aus einer Feuerleitzentrale, einem aktiven Multifunktionsradar der Firma Hensoldt und einer Flugkörper-Abschussanlage. Es kann auf verschiedenen Transportfahrzeugen montiert werden.

Was kann Iris-T SLM?

In der Regel feuert das System den Boden-Luft-Lenkflugkörper Iris-T SL ab. Dabei handelt es um eine Variante des Luft-Luft-Lenkflugkörpers Iris-T, den Diehl Defence ursprünglich für den Kampfjet Eurofighter entwickelte. Iris-T SL besitzt einen stärkeren Antrieb. Eine Iris-T-Rakete wiegt nach Bundeswehr-Angaben 88 Kilogramm, misst fast drei Meter und besitzt einen Durchmesser von circa zwölf Zentimetern. Die Kurzstreckenrakete verfolgt Ziele eigenständig über einen verbauten Infrarotsuchkopf.

Welche Reichweite besitzt Iris-T?

Die Luftabwehrrakete Iris-T SL kann Ziele in bis zu 40 Kilometer Entfernung treffen. Die Raketen starten senkrecht von der Abschussanlage. Soldaten können sie damit problemlos in alle Richtungen abfeuern. Aktuell entwickelt Diehl Defence zudem das System Iris-T SLX, um eine größere Reichweite abzudecken. Mit dieser Raketen-Version sollen Soldaten Ziele von bis zu 80 Kilometer Entfernung und bis zu 30 Kilometern Höhe beschießen können.

Was kostet Iris-T, und wann soll es geliefert werden?

Ein einziges Iris-T SLM kostet 140 Million Euro, wie der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, äußerte. Die Ukraine erwartet laut Melnyk die erste Lieferung eines Iris-T im Oktober. Weitere elf Iris-T-Systeme könnten darauf folgend kurzfristig geliefert werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz selbst nannte kein genaues Lieferdatum für das Waffensystem Iris-T. Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, die Lieferung an die Ukraine werde mehrere Monate dauern. Grund sei die Komplexität der modernen Technik.

Was ist der Mehrfachraketenwerfer Mars II?

Bis Ende Juni will Deutschland offenbar vier Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II an die Ukraine liefern. Das Mittlere Artillerieraketensystem (Mars) kann Flugkörper unterschiedlicher Wirkungsweise verschießen. Dazu zählen etwa gelenkte Raketen mit GPS-System oder Minenausstoßraketen zum Sperren von Geländeabschnitten.

Je nach Munition treffen die Raketenwerfer nach Angaben des Herstellers Krauss-Maffei Wegmann Ziele zwischen zehn und 40 Kilometer Entfernung. Die Abschussbatterien mit einer Kampfbeladung von zwölf Raketen sind dabei auf Kettenfahrzeuge montiert. Diese Fahrzeuge können bis zu 50 Stundenkilometer schnell fahren.

