Ukraine-Krieg Was kann das Flugabwehrsystem Iris-T SLM?

Das moderne Luftabwehrsystem Iris-T SLM schützt in der Ukraine ganze Städte vor Luftangriffen aus Russland. Alles Wichtige zum Flugabwehrsystem der Bundeswehr.

Das Flugabwehrsystem Iris-T SLM besteht aus einer Abschlussbatterie, eine Feuerleitstelle sowie einer Radareinheit. (Foto: imago/eventfoto54) Iris T SLM

Das deutsche Luftabwehrsystem Iris-T hat in der Ukraine dem Hersteller zufolge schon mehr als 100 Angriffe aus der Luft abgewehrt, darunter Marschflugkörper und Drohnen. „Wir haben eine nahezu hundertprozentige Abschussquote, das ist das, was uns von den ukrainischen Militärs zurückgemeldet wird“, sagte Harald Buschek, Geschäftsführer beim Hersteller Diehl Defence, am 5. September 2023.

Die Bundesregierung habe der Ukraine bislang zwei der Iris-T-Systeme überlassen, ein weiteres werde „in Kürze“ ausgeliefert und vier weitere sollten später folgen, sagte Buschek. Das System „rettet dort täglich Leben“, sagte Luftwaffenchef Ingo Gerhartz mit Blick auf den Einsatz in der Ukraine. Das erste der Systeme übergab Deutschland im Oktober 2022 kurz nach schweren Raketenangriffen auf ukrainische Städte.

Die Lieferung in die Ukraine hatte Bundeskanzler Olaf Scholz bereits Anfang Juni 2022 im Bundestag angekündigt. Deutschland hat laut der Deutschen Presse-Agentur für die eigene Nutzung sechs der Flugabwehrsysteme bestellt. Das erste soll im kommenden Jahr an die Bundeswehr ausgeliefert werden.

Doch was genau kann das Flugabwehrsystem Iris-T? Wie kann es die Ukraine einsetzen, und was kostet es? Ein Überblick.

Was ist Iris-T?

Die Abkürzung Iris-T steht für „Infra Red Imaging System Tail“. Iris-T SLM ist ein Luftabwehrsystem des deutschen Rüstungskonzerns Diehl Defence aus Überlingen am Bodensee. Es ist laut Bundesregierung das modernste Flugabwehrsystem Deutschlands. Dem Hersteller zufolge bietet es Schutz vor Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen.

Iris-T SLM besteht aus einer Feuerleitzentrale, einem aktiven Multifunktionsradar der Firma Hensoldt und einer Flugkörper-Abschussanlage. Diese Raketenwerfer werden auf Lastwagen montiert. Das Luftabwehrsystem ist damit mobil und kann seinen Standort schnell wechseln, wenn es vom Gegner ausgekundschaftet wurde. Die Anlage ist dann in kurzer Zeit wieder feuerbereit.

Ein komplettes IRIS-T SLM kann eine mittlere Großstadt wie Nürnberg oder Hannover schützen. Es wird also eine Art Schutzschirm über einer Fläche gespannt. Diel Defence zufolge ist die bodengebundene Luftverteidigung besonders in der Lage, Räume über längere Zeit dauerhaft zu schützen.

Was kann Iris-T SLM?

Iris-T feuert eine Rakete zur Abwehr von Hubschraubern, Flugzeugen sowie Marschflugkörpern und Raketen. Das Radar ermittelt die Richtung des Angriffs; am Schluss des Anflugs übernimmt der auf Infrarot, also Wärmestrahlung, reagierende Suchkopf der Rakete.

In der Regel feuert das System den Boden-Luft-Lenkflugkörper Iris-T SL ab. Dabei handelt es um eine Variante des Luft-Luft-Lenkflugkörpers Iris-T, den Diehl Defence ursprünglich für den Kampfjet Eurofighter entwickelte. Iris-T SL besitzt einen stärkeren Antrieb. Eine Iris-T-Rakete wiegt nach Bundeswehr-Angaben 88 Kilogramm, misst fast drei Meter und besitzt einen Durchmesser von circa zwölf Zentimetern. Die Kurzstreckenrakete verfolgt Ziele eigenständig über einen verbauten Infrarotsuchkopf.

Welche Reichweite besitzt Iris-T?

Die Luftabwehrrakete Iris-T SL kann auf Ziele bis 20 Kilometer Flughöhe und bis zu 40 Kilometer Entfernung feuern. Die Raketen starten senkrecht von der Abschussanlage. Soldaten können sie damit problemlos in alle Richtungen abfeuern.

Was kostet Iris-T?

Ein einziges Iris-T SLM kostet 140 Million Euro, wie der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, äußerte.

Erstpublikation: 02.06.2022, 16:26 Uhr (zuletzt aktualisiert: 06.09.2023, 09:30 Uhr).