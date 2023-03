 Ukraine-Krieg: Wie Putin wegen Kriegsverbrechen verurteilt werden könnte

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Wie realistisch ist eine Durchsetzung?

Düsseldorf Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Hintergrund ist die Verschleppung von ukrainischen Kindern nach Russland. Die Richter haben einem entsprechenden Antrag des Chefanklägers Karim Khan auf Ausstellung eines Haftbefehls stattgegeben.

Das Gericht erließ auch einen Haftbefehl gegen Maria Lwowa-Belowa, die russische Beauftragte für Kinderrechte. Auch ihr werden Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Kinder zur Last gelegt.

Zwar wird Putin nicht vor dem Gericht in Den Haag erscheinen - Russland erkennt den IStGH nicht an. Der russische Präsident könnte allerdings dennoch früher oder später auf der Anklagebank in Den Haag landen. „Vor dem Internationalen Strafgerichtshof gibt es keine Immunitäten – auch nicht für Staatschefs“, erklärt der Völkerstrafrechtsexperte Christoph Safferling.

Wladimir Putin und Kriegsverbrechen in der Ukraine

Tatsächlich hatte der IStGH bereits vor einem Jahr Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet, wie Chefankläger Karim Khan im Frührjahr 2022 in Den Haag ankündigte. Allerdings richteten diese sich noch nicht direkt gegen Putin selbst.

Für seine Ermittlungen habe er die Unterstützung von 39 Staaten erhalten, darunter alle EU-Mitgliedstaaten, Großbritannien, Kanada, die Schweiz, Neuseeland und mehrere Länder in Lateinamerika.

Zwar sind weder Russland noch die Ukraine Vertragsstaaten des IStGH, „doch die Ukraine hat 2013 dem Strafgerichtshof erklärt, dessen Zuständigkeit für Geschehnisse seit dem 21. November 2013 anzuerkennen“, sagt die Völkerrechtsexpertin Elisabeth Hoffberger-Pippan.

Zu den Verbrechen zählen auch die gewaltsame Niederschlagung von proeuropäischen Protesten im Jahr 2014, die Krimannexion sowie die seit acht Jahren andauernden Kämpfe in der Ostukraine.

Internationaler Strafgerichtshof darf Putin direkt anklagen

Der Strafgerichtshof ist somit für Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständig, die auf ukrainischem Boden begangen werden – selbst wenn Täter die russische Staatsbürgerschaft besitzen.

Bereits 2020 habe die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda eine Voruntersuchung der Situation in der Ukraine übernommen, erklärt Hoffberger-Pippan – doch die Vorverfahrenskammer hatte 2021 entschieden, dass das Verfahren nicht offiziell aufgenommen wird. Im Februar 2022 hat sich Chefankläger Khan nun der Situation in der Ukraine angenommen.

Bewaffnete Konflikte zwischen zwei Staaten werden vom Internationalen Gerichtshof (IGH) verhandelt, dabei richten sich die Verfahren gegen die betroffenen Länder. Seit 2002 existiert zudem der Internationale Strafgerichtshof. Dort können Einzelpersonen verurteilt werden – je nach Straftatbestand vom einfachen Soldaten bis hin zu Staatschefs –, also theoretisch auch Wladimir Putin.

Putin steht an der Spitze von Russlands Armee

Zuallererst müsse allerdings die Anklagebehörde ermitteln, erklärt Safferling. Anschließend müssten Verdächtige identifiziert werden. Ein möglicher nächster Schritt sei dann durchaus auch ein Haftbefehl. „Eine Ermittlungsgrundlage gibt es, jetzt werden Beweise gesammelt.“

Das Schwierige dabei: Einer Person muss die Schuld an Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachgewiesen werden. Die Ankläger müssen also Befehlsketten darlegen und die einzelnen Verantwortlichkeiten beweisen können. Am Ende der Befehlskette stehe jedoch Putin als Staatschef und Vorgesetzter, so Safferling. „Die zu verfolgende Befehlskette reicht vom einfachen Soldaten, der auf einen Knopf drückt, bis zu Wladimir Putin, der im Kreml sitzt.“

Selbst wenn Putin diese Verbrechen nicht selbst begehe, so könne er auch dafür belangt werden, die russischen Streitkräfte zur Begehung dieser Straftaten aufgefordert oder sie angestiftet zu haben, erklärt Hoffberger-Pippan.

Russlands Angriffe auf Wohnhäuser könnten Kriegsverbrechen sein

Bei Angriffen muss vor allem zwischen zivilen und militärischen Objekten unterschieden werden, gibt die Genfer Konvention vor. „Wenn, wie hier, Wohnhäuser bombardiert werden, ist das ein Angriff auf ein ziviles Objekt“, so Safferling. Das sei verboten – und durchaus als Kriegsverbrechen einzustufen. „Wenn Putin im Einzelfall nicht wusste, dass zivile Objekte bombardiert wurden, so hätte er zumindest Maßnahmen dagegen ergreifen müssen, als er davon erfuhr.“

Der Kremlchef hätte einen sofortigen Befehl der Unterlassung aussprechen sowie Maßnahmen ergreifen müssen, um den Angriff auf Wohnhäuser zu beenden. „Hat er das nicht getan, ist dies bereits ausreichend für eine Verantwortung im strafrechtlichen Sinne“, so Safferling.

Auch der Angriff auf das Atomkraftwerk in Saporischschja kann als ein solches Verbrechen gelten: „Das Kraftwerk dient der zivilen Versorgung mit Strom. Wird dieses beschossen, ist das ein Angriff auf die zivile Infrastruktur – vor allem in Anbetracht der möglichen Umweltschäden.“

Ermittlungen gegen Wladimir Putin könnten abschrecken

Gleich zu Beginn zu ermitteln, das könnte einen Abschreckungseffekt haben – auch auf einzelne militärische Kräfte vor Ort. „Es ist ein deutliches Signal“, so Experte Safferling. „Jeder, dem man nachweisen kann, dass er an der Ermordung von Zivilisten teilgenommen hat, macht sich strafbar – und nachverfolgbar.“ Auch der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko könnte somit als Befehlshaber zur Rechenschaft gezogen werden.

Auch wenn der Internationale Strafgerichtshof für schwerere Verbrechen installiert ist – in anderen Ländern, auch Deutschland, könne es ebenfalls zu Verfahren wegen Kriegsverbrechen kommen. „Da kann sich kein Verantwortlicher sicher sein, nicht erkannt zu werden und dass ihm nicht das Verfahren gemacht wird.“

Mit der Frage, ob es sich um einen Angriffskrieg handelt, werde sich der Internationale Gerichtshof nicht beschäftigen, erklärte Kai Ambos, Professor für Internationales Strafrecht an der Universität Göttingen. Ein solches Verfahren könne nur dann erfolgen, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Aggression feststellen würde oder der Angreifer- und der Opferstaat Vertragsparteien der beiden Gerichtshöfe wären. „Beides ist nicht gegeben, denn Russland kann vor allem im UN-Sicherheitsrat ein Veto einlegen“, so Ambos.

Haftbefehl gegen Putin in Russland schwer durchzusetzen

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof genieße auch der Kremlchef zwar keine Immunität. Im horizontalen Staatenverhältnis könnten sich bei einem Haftbefehl jedoch Probleme ergeben. „Würde etwa Deutschland Putin festnehmen, griffe es grundsätzlich in die Hoheitsgewalt Russlands, repräsentiert durch sein Staatsoberhaupt, ein“, so Ambos.

Zu einer Vollstreckung des Haftbefehls gegen Putin seien außerdem nur die Staaten verpflichtet, die Vertragspartner des Internationalen Strafgerichtshofs sind. „Russland hat diese Verpflichtung nicht – Deutschland und andere Vertragspartner schon.“



Im Fall eines Regierungswechsels in Moskau könnte die neue Regierung Putin zwar ausliefern, aktuell ist eine Überstellung aus Russland allerdings unwahrscheinlich. „Solange ihn nicht die eigene Polizei verhaftet und nach Den Haag bringt, muss das jemand anderes tun“, meint Safferling. Dies werde nicht zu einer Kommandoaktion der Nato-Streifkräfte werden. „Doch er wird Russland vielleicht nicht mehr verlassen können, wenn es einen Haftbefehl gibt.“

Verhaftung von Putin wegen Ukraine-Krieg auch Jahre später möglich

Sollte Putin dann eines Tages in ein Land reisen, das den Strafgerichtshof anerkennt, könnte er dort verhaftet und ausgeliefert werden. In der Vergangenheit landeten auf diese Weise mehrfach afrikanische Milizenführer vor dem Gerichtshof in Den Haag. „Putin und auch Lukaschenko könnten vor das Den Haager Gericht kommen – wenn sie gestürzt werden“, so Experte Ambos.

123 Staaten, darunter alle EU-Staaten, erkennen den Internationalen Strafgerichtshof an – eine Reise in die Länder könnte für den Präsidenten unter Umständen dann problematisch werden. Russland, Israel, China und die USA gehören nicht dazu. Bei der Implementierung von Haftbefehlen ist der Gerichtshof also auf die Kooperation der Staaten angewiesen.

Der kongolesische Milizenführer Bosco Ntaganda hatte sich im Jahr 2013 selbst an die USA ausgeliefert. Das sei bei Putin nicht zu erwarten, so Hoffberger-Pippan. Doch: „Die Vergangenheit hat uns wie im Fall des ehemaligen sudanesischen Präsidenten Al-Bashir gelehrt, dass auch noch so autokratische Regimes nicht auf Dauer Bestand haben müssen“, erklärt die Völkerrechtsexpertin. „Putin wird eines Tages nicht mehr der Präsident Russlands sein.“

Nicht unbedingt zeitnah, doch in einigen Jahren könne auch Wladimir Putin vor einem internationalen Gericht stehen, schließt sich Safferling an. „Die werden jedenfalls auf ihn warten.“

