Versorgungssicherheit Keine Lieferzusage, aber gute Signale: Habeck verabredet langfristige Energie-Partnerschaft mit Katar

Der Bundeswirtschaftsminister setzt auf das Emirat, um Deutschland unabhängiger von russischem Gas zu machen. Doch Deutschland ist spät dran – und Katar kann nur ein Teil der Lösung sein.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nach seinem Gespräch mit dem Minister für Handel und Industrie von Katar. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Habeck in Katar

Doha Robert Habeck betonte zu Beginn seiner dreitägigen Reise nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den angenehmen Teil: Es gehe ihm darum, Wasserstoffpartnerschaften aufzubauen, um der deutschen Industrie mit grünen Energielieferungen aus den beiden Golf-Staaten den Weg zur Klimaneutralität zu ebnen. Das sagte der Bundeswirtschaftsminister am Samstag.

Dabei ist der weniger angenehme Teil der Reise im Moment der weitaus wichtigere: Habeck muss deutschen Unternehmen den Weg ebnen, damit sie Lieferverträge für verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) abschließen können.

Robert Habeck: LNG aus Katar soll russisches Gas ersetzen

Habeck will weitere Staaten als Erdgaslieferanten für Deutschland gewinnen. Er will russische Gaslieferungen ersetzen und so dafür sorgen, „dass die Wohnungen nicht kalt“ werden, so drückt der Minister es aus. „Wir haben Bedarf an LNG“, stellt der Wirtschaftsminister am zweiten Tag seiner Reise in Katars Hauptstadt Doha nüchtern fest.