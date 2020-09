 Dark Mode und Apple-Watch-Unterstützung: Die neue Handelsblatt App für iOS und Android

Deutschlands Wirtschafts- und Finanzzeitung gibt es jetzt auch mit Dark Mode. Die neueste Version unserer App können Sie kostenlos testen.

Das sind die Funktionen der neuen Handelsblatt App

Die neue Generation der Handelsblatt App bietet den preisgekrönten Journalismus der führenden Wirtschafts- und Finanzredaktion Deutschlands in modernster Form.

Entdecken Sie die dunkle Seite des Handelsblatts – mit dem Dark Mode. Erleben Sie mehr Komfort dank kürzerer Ladezeiten, einem intelligenten Offline-Modus, leichterem Login, mehr persönlichen Einstellungen und einer Vorlesefunktion für alle Artikel.

Die neue Handelsblatt App haben wir mit Stolz in Düsseldorf entwickelt und um viele Funktionen erweitertet. Wir haben das zahlreiche Feedback unserer Leserinnen und Leser der vergangenen Monate aufgegriffen.

Erstmals können Sie auch ohne Abonnement zumindest einzelne Artikel in der App frei lesen und so diesen Zugang zu Deutschlands Wirtschafts- und Finanzzeitung neu ausprobieren und schätzen lernen. Am besten gleich ausprobieren. Hier geht es zur iOS-Version für Apple-Nutzer, hier geht es zur Android-Version.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Voller Zugriff: Mit der App erhalten Sie Zugriff auf die gesamte Berichterstattung der Handelsblatt-Redaktion - 24/7 immer aktuell.

Beste Verfügbarkeit und intelligenter Offline-Modus: Die Leistung der App haben wir deutlich gesteigert. Artikel, Bilder und Videos laden deutlich schneller als in vorherigen Versionen. Die Suchfunktion liefert unmittelbar Ergebnisse. Der intelligente Offline-Modus merkt, wenn Sie wieder eine Internetverbindung haben und lädt Inhalte auf Vorrat herunter. So können Sie jederzeit das Handelsblatt nutzen.

Dark Mode: Schonen Sie Ihre Augen und Akku-Kapazität – lesen Sie die Handelsblatt App im Dark Mode. Die Artikel erscheinen dann mit heller Schrift auf dunklem Grund.

Elegante Nutzerführung: Verfolgen Sie das Nachrichtengeschehen auf die Art und Weise, wie es Ihnen am liebsten ist. Nutzen Sie den von der erfahrenen Redaktion kuratierten Haupt-Nachrichtenkanal „Top Stories“, greifen Sie auf den chronologisch sortierten „Newsticker“ zu oder nutzen sie das ePaper – die digitale Variante der Tageszeitung. Alle Artikel öffnen sich im Vollbildmodus und bieten so ungestörten Lesegenuss.

Persönliche Einstellungen: Über das Menü haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Ihre persönlichen Einstellungen. Stellen Sie dort zum Beispiel jederzeit die gewünschte Schriftgröße für alle Artikel ein.

Frühe Information: Lesen Sie zusätzlich das komplette Handelsblatt ePaper schon am Vorabend ab 19 Uhr.

Multimedialer Inhalt: Hervorragende Infografiken bieten Fakten auf einen Blick und ermöglichen es, komplexe Themen schnell zu erfassen. Video-Beiträge und -Interviews rücken die Redaktion und wichtige Entscheider ins Zentrum. Börsendaten zeigen die Entwicklung an den wichtigsten Finanzplätzen der Welt.

Push-Benachrichtigungen: Nutzen Sie Push-Benachrichtigungen, um keine wichtige Nachricht zu verpassen. Konfigurieren Sie den Empfang der Mitteilungen individuell nach den Rubriken „Eilmeldungen“, „Analysen/Interviews/Exklusives“, „Börse und Märkte“ und „ePaper verfügbar“.

Nichts vergessen: Speichern Sie besonders wichtige Artikel oder Zeitungsseiten in Ihrer Merkliste, um sie schnell wiederzufinden. Sie können auch im Web jederzeit auf diese Merkliste zugreifen.

Morning Briefing und Podcasts: Lesen Sie das Morning Briefing oder hören Sie den Morning Briefing Podcast – ganz wie sie möchten. Am frühen Morgen bieten Chefredakteur Sven Afhüppe und Senior-Editor Hans-Jürgen Jakobs Ihnen einen persönlichen Ausblick auf den aktuellen Tag. Hören Sie auch andere Podcasts wie Handelsblatt Today.

Vorlesefunktion: Lassen Sie sich alle Artikel mit Hilfe der integrierten Sprachausgabe von iOS vorlesen.

Apple Watch: Nutzen Sie die App auch auf Ihrer Apple Watch.

Zugriff: Sie haben bereits ein Handelsblatt-Abonnement? Dann können Sie die App in vollem Umfang mit ihren bestehenden Login-Daten nutzen.

Kostenlos ausprobieren: Registrieren Sie sich in der App und lesen Sie maximal drei Artikel im Monat kostenlos. Testen Sie unverbindlich und lassen Sie sich überzeugen.

Für Android-Geräte im Play Store: Handelsblatt App für Android

Für Apple-Geräte im App Store: Handelsblatt App für iOS

--------------------------------------------------------------

Noch eine Bitte:

Ihre Meinung liegt uns sehr am Herzen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur App haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]. Auf E-Mails können wir schneller und konkreter reagieren und Ihnen weiterhelfen als auf Kommentare im App Store. Sollte Ihnen die App gefallen, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung im App Store. Vielen Dank.