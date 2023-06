Staatliche Förderung Wirtschaft kritisiert Fokus der Bundesregierung auf Subventionen

Die Bundesregierung setzt insgesamt vermehrt auf Subventionen als zentrales Mittel – nicht nur bei Intel. Damit handelt sie sich massive Kritik ein. Auch aus der Wirtschaft.

Bundeskanzler Olaf Scholz versuchte beim „Tag der Industrie“, die schlimmsten Sorgen der Wirtschaft zu zerstreuen. (Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur) Olaf Scholz, Bundeskanzler (links) und BDI-Chef Siegfried Russwurm (rechts)

Berlin Eine einzelne Chipfabrik hat eine Grundsatzdebatte ausgelöst: Es geht um Intels Ansiedlung in Magdeburg und die Frage, inwieweit der Staat Geld fließen lassen sollte, um Industriefabriken nach Deutschland zu holen. Seit Monaten wird um die Höhe der Subventionen für den Intel-Fabrikbau gerungen. Dass sich die Bundesregierung am Montag mit dem Chiphersteller auf eine Erhöhung von 6,8 auf 9,9 Milliarden Euro geeinigt hat und Intel gleichzeitig seine Investitionssumme auf mehr als 30 Milliarden Euro grob verdoppeln will, dürfte kaum das Ende der Debatte bedeuten.

Der Intel-Deal ist Teil eines Trends, industrielle Ansiedlungen durch eine umfangreiche staatliche Unterstützung zu fördern. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte beim „Tag der Industrie“, weitere Halbleiter-Ansiedlungen seien „in den Startlöchern“. Deutschland könne zu einem der größten Chipstandorte weltweit werden.

Aber auch in anderen Sektoren will die Bundesregierung vermehrt auf staatliche Förderung setzen. Der Stahlkonzern Thyssen-Krupp etwa kann mit einer Förderung in Höhe von zwei Milliarden Euro rechnen, um seine Stahlproduktion grün umzubauen. Der schwedische Batterieproduzent Northvolt soll mit staatlichen Mitteln nach Schleswig-Holstein gelockt werden.

Aus der Ökonomie kommt seit jeher Kritik an Subventionen als zentrales industriepolitisches Mittel. Jetzt aber sind es ausgerechnet die Mittelempfänger selbst, die die Frage stellen, ob das alles so nachhaltig ist. Die Kritik, die aus der Wirtschaft kommt, ist hart. „Bürokratie und unnötige Regeln müssen weg, das würde helfen, und nicht mehr und mehr Industriesubventionen“, sagte Karl Haeusgen, Chef des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), dem Handelsblatt.

Der CEO des Industriedienstleisters Bilfinger, Thomas Schulz, wünscht sich statt Staatshilfen verlässlichere Rahmenbedingungen. „Als Industrie brauchen wir langfristig belastbare Entscheidungen auf der Basis von Fakten und Ehrlichkeit – und nicht Ideologie“, sagte der Chef des Unternehmens mit 30.000 Mitarbeitern dem Handelsblatt.

Harter Schlagabtausch zwischen Kanzler und BDI-Präsident

Kanzler Scholz versuchte beim „Tag der Industrie“, die schlimmsten Sorgen der Wirtschaft zu zerstreuen. Er sei der festen Überzeugung, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer sei, sagte er in Berlin und fügte hinzu: „Deshalb setzen wir bei der Dekarbonisierung auf die Kräfte des Marktes.“ Der Kanzler verwies darauf, dass seine Regierung an der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen arbeite. Als Beispiel nannte Scholz die Fachkräfteeinwanderung.

Doch viele seiner Zuhörerinnen und Zuhörer teilten die Auffassung nicht, dass der Staat den Kräften des Marktes vertraue, allen voran der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm. Viele Vorhaben der Ministerien würden an „Wirtschaftsüberwachung“ erinnern. Scholz’ Ankündigungen wie der Bürokratieabbau würden sich kaum im Handeln der Regierung wiederfinden. „So geht’s nicht“, sagte Russwurm.

>> Lesen Sie hier: Kommentar: Investieren ja – aber richtig!

Die Wirtschaft fordert ein investitionsfreundliches Umfeld als Antwort auf die Subventionsprogramme der USA und in China: mehr Planbarkeit, weniger Bürokratie. „Die Fähigkeiten der Industrie werden so dringend gebraucht wie womöglich noch nie. Unsere Botschaft an die Bundesregierung ist daher, in uns zu vertrauen“, sagt Maschinenbau-Präsident Haeusgen.

Hans-Toni Junius, geschäftsführender Gesellschafter von C.D. Wälzholz, einem weltweit tätigen Metallverarbeiter mit 2300 Mitarbeitern, warnt, hohe Zinsen, große Unsicherheit in der Einschätzung der künftigen Entwicklung und der „unübersehbare Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit“ führten zu starker Investitionszurückhaltung in der Industrie. „Zur Bewältigung der offensichtlichen Krise wäre eine Aufbruchstimmung in der Politik und Wirtschaft erforderlich, von der nichts zu spüren ist“, sagte Junius.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat zwar eine Industriestrategie angekündigt, diese lässt aber auf sich warten. Nach Informationen aus Regierungskreisen war die Vorstellung ursprünglich für den „Tag der Industrie“ vorgesehen. Inzwischen peilt man aber eher den frühen Herbst an.

Das liegt auch daran, dass die Bundesregierung eine grundsätzliche Frage noch nicht geklärt hat: Es geht um die Entscheidung, ob ein Industriestrompreis eingeführt werden soll. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte einen vergünstigten Stromtarif für die Industrie kürzlich vorgeschlagen, große Teile der SPD fordern ihn seit Monaten.

Christian Kullmann, Chef des Chemiekonzerns Evonik, dringt auf eine zügige Umsetzung. Es brauche schnell eine sichere Versorgung mit grünem Strom zu bezahlbaren Preisen. „Dabei dürften nicht ideologische Scheuklappen das politische Handeln bestimmen, sondern es muss die Vernunft sein, die uns leitet“, sagte Kullmann.

Kullmann fordert eine sichere Versorgung mit grünem Strom zu bezahlbaren Preisen. (Foto: imago images/Political-Moments) Evonik-Chef Christian Kullmann

Kanzler Scholz allerdings zeigte sich zuletzt skeptisch. Beim Industrie-Tag ließ er das Thema aus. Grundsätzlich sagte er, Deutschland müsse zur „fiskalpolitischen Normalität“ zurückkehren.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt einen Industriestrompreis ab und verweist auf fehlende Mittel im Haushalt. Die Kosten für einen staatlich subventionierten Strompreis sollen sich bis 2030 auf 30 Milliarden Euro belaufen. Lindner schlug beim Industrie-Tag stattdessen eine Senkung der Stromsteuer vor.

Mehr: Wo sich eigene Werke in Europa rechnen – und wo nicht