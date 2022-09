Südamerika Erdbeben vor Mexiko – Tsunami offenbar nicht auszuschließen

Das Epizentrum des Bebens liegt vor der Pazifikküste des Landes. In Mexiko-Stadt schwankten einem Bericht zufolge Gebäude.

In der Millionenstadt war das Beben zu spüren, Schäden gab es offenbar keine. (Foto: Reuters) Anwohner in Mexico City

Mexiko-Stadt Mexiko ist am Montag von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,6 in einer Tief von 15 Kilometern an. Das Epizentrum lag demnach an der Pazifikküste nahe der Grenzen der Bundesstaaten Michoacan und Colima. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichteten aus Mexiko-Stadt von schwankenden Gebäuden.

Aus der Hauptstadt seien allerdings zunächst keine Schäden gemeldet worden, erklärte die Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum Pardo. Auch der Betreiber der lokalen U-Bahn teilte mit, man habe die notwendigen Checks vorgenommen und die Züge könnten normal verkehren. US-Experten erklärten in einer ersten Stellungnahme, ein Tsunami sei nicht auszuschließen.

