Apple Glasses Das verraten Patente über das Apple-Headset

Anfang 2023 könnte Apple ein Gerät auf den Markt bringen, über das lange spekuliert wurde. Das Handelsblatt hat Dutzende Patentanmeldungen ausgewertet, die ein Muster erkennen lassen.

Apple-Chef Tim Cook hat die Spekulationen um ein Headset für VR oder AR des Konzerns angeheizt. (Foto: dpa) Apple Glasses

San Francisco Seit Jahren wird über den Start einer smarten Brille von Apple spekuliert. Bislang ist der wertvollste Technologiekonzern der Welt jedoch noch nicht in den Markt für VR-Brillen eingestiegen. Das könnte sich bald ändern. Das Handelsblatt hat Dutzende Patentanmeldungen von Apple ausgewertet, die einen Eindruck von künftigen Geräten geben können.

Allein in diesem Jahr erhielt Apple zahlreiche Patente zugesprochen, die die Basis für ein Headset bilden können. Dabei geht es um hochauflösende Displays, neuartige Sensortechnik oder verbesserte Tonübertragung.

Apple zählt zu den Firmen mit den meisten angemeldeten Patenten auf der Welt. Global hält das Unternehmen laut Berechnungen der Analyse-Plattform Pitchbook mehr als 76.000 Patente, die zu mehr als 22.000 Patentfamilien zählen. Etliche dieser Patente sind in Produkte wie iPhones, iPads oder Macs eingeflossen.

Da Patente oft angemeldet werden, Monate oder sogar Jahre bevor ein Produkt auf den Markt kommt, können sie einen Ausblick auf künftige Geräte geben.

Apple Glasses: Headset für AR oder VR könnte 2023 kommen

Die Patente im Bereich eines Headsets könnten schon bald zum Einsatz kommen. Der gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities sitzt in Taiwan und hat enge Beziehungen zu den taiwanischen Auftragsfertigern von Apple wie Hon Hai Precision Industry, besser bekannt als Foxconn, sowie Wistron und Pegatron. Kuo sagte, Apple werde sein Headset vermutlich im Januar 2023 ankündigen.

Seiner Einschätzung nach soll das Headset nur das erste Produkt einer neuen Kategorie von Apple Geräten sein. Einige Jahre später wird Apple laut den Vorhersagen von Kuo eine smarte Brille auf den Markt bringen. In einem weiteren Schritt könnte dann sogar eine Kontaktlinse von Apple mit smarten Funktionen präsentiert werden, prognostizierte Kuo.

Die wichtigsten Patente von Apple zu Virtual Reality und Augmented Reality

Apple-CEO Tim Cook heizte jüngst selbst die Spekulationen um den Start eines Apple-Headsets an. In einem Gespräch mit dem chinesischen Staatsmedium China Daily sagte Cook auf die Frage nach einem Headset: „Ich könnte nicht aufgeregter sein über die Möglichkeiten in diesem Bereich. Bleiben Sie dran, und Sie werden sehen, was wir zu bieten haben.“

1. Display und Aufbau für ein Headset für VR und AR

Bei iPhones, iPads und anderen Geräten aus dem Produktportfolio von Apple kauft das Unternehmen die Bildschirme von Zulieferern hinzu. Das könnte auch im Falle eines smarten Headsets so sein. Patentanmeldungen geben einen Einblick, dass Apple zahlreiche Technologien entwickelt, um ein Display bestmöglich in einem Headset einzusetzen.

Die Technologie soll dabei helfen, Headsets auch im Dauereinsatz kühl zu halten. (Foto: Apple) Apple Display-Kühlung

Beispielsweise ist die Kühlung bei derzeit verfügbaren Headsets oft ein Problem. Die Displays entwickeln über die Zeit eine höhere Temperatur. Ein Gerät, das mitunter über Stunden auf dem Gesicht getragen werden soll, wird so schnell unangenehm. Apple hat ein Patent für ein Kühlungssystem eingereicht (2021/0185855), das bei einem Headset für ausreichend Luftzirkulation sorgen soll.

Bestehende Headsets hätten das Problem, dass entstehende Hitze die Leistungsfähigkeit der verbauten Komponenten senkt und schlicht unangenehm für die Nutzer wird, argumentierte das Apple-Team um Ivan Maric in der Patentanmeldung. Um das zu verhindern, werde Luft zur Kühlung an der Hardware im Headset vorbeigeführt. „Das Kühlungssystem kann auch genutzt werden, um das Gesicht des Nutzers zu kühlen“, schrieben Maric und sein Team.

2. Raumerkennung für Virtual Reality und Augmented Reality

Eine Hürde bei vielen VR-Headsets ist die fehlende Raumerkennung. Trägt eine Person das Gerät, kann sie sich kaum noch bewegen. Eine neue Technik von Apple soll Nutzern dabei helfen, auch mit VR-Headset auf dem Gesicht wirkliche Gegenstände von virtuellen Gegenstände zu unterscheiden.

Das Patent soll VR-Nutzern helfen, virtuelle und echt Gegenstände zu unterscheiden. (Foto: Apple) Gegenstände erkennen

Das würde es möglich machen, dass sich Nutzer weiter durch einen Raum bewegen, ohne gegen Objekte zu laufen. Gleichzeitig ließen sich auch reale Gegenstände in die Erfahrung innerhalb einer virtuellen Welt integrieren. Die Basis dazu könnte das unter der Nummer 11.361.735 angemeldete Patent liefern.

Paul Wang und die anderen Erfinder von Apple, die das Patent angemeldet haben, beschreiben unter anderem ein Szenario, in dem zwei Personen Headsets tragen könnten. Dabei hätten beide Headsets die Fähigkeit, virtuelle und echte Objekte zu identifizieren. So könnten sich beide Personen Gegenstände übergeben, ohne die Headsets absetzen zu müssen. Das System soll in der Lage sein, alle möglichen Arten von Objekten zu erkennen: von Gegenständen über Menschen bis zu Gebäuden oder Landschaften.

3. Finger-Tracking für VR und AR

Bislang sind oft größere Controller wie bei Videospiel-Konsolen nötig, um sich in virtuellen Welten zu bewegen. Eine neue Technik von Apple könnte das ändern. Unter der Patentnummer 11.360.558 hat der Technologiekonzern einen Ansatz angemeldet, mit dem Menschen mit einem auf den Fingern getragenen Gerät Eingaben machen können.

Apple hat sich eine Technologie für eine Finger-Steuerung patentieren lassen. (Foto: Apple) Steuerung

Das jüngste Patent in diesem Bereich stammt aus dem Juni 2022. Die ersten Anmeldungen von Apple für eine Steuerung per Finger gehen jedoch schon Jahre zurück. Allein im Jahr 2019 meldete Apple drei Patente für ein Eingabegerät an, das auf den Fingern aufliegt.

Die jüngste Anmeldung von einem Team um den Produktdesigner Paul Wang beschreibt ein Gerät, das ein bisschen an einen Fingerhut erinnert. In virtuellen Welten seien bestehende Lösungen wie Handschuhe oft nicht komfortabel für Nutzer. Daher könnte der Fokus auf eine Eingabe per Finger eine Alternative schaffen, argumentieren Wang und sein Team.

Das Gerät von Wang und den anderen Apple-Entwicklern soll mit zahlreichen Sensoren ausgestattet sein. Sie sollen ermitteln können, ob und wie das Objekt bewegt wird. Damit ließen sich etwa mit Gesten Eingaben tätigen. Ein Sensor könne beispielsweise ermitteln, wie viel Kraft mit dem Finger aufgewendet wird.

4. Kabellose Audio-Übertragung für Apple-Headsets

In virtuelle Welten lässt sich nicht nur über gute Bilder, sondern auch über die passenden Geräusche eintauchen. Auch in diesem Bereich hat Apple eine Reihe neuer Patente angemeldet. Besonders interessant ist das im Januar 2022 gewährte Patent 11.234.078.

Die patentierte Technologie soll Audioübertragungen deutlich schneller machen. (Foto: Apple) Apple-Kopfhörer

Bei dieser Technologie haben die Entwickler von Apple einen Ansatz entwickelt, mit dem sich ein Headset mit einem kabellosen Kopfhörer verbinden lässt. Im Gegensatz zu bestehenden Kopfhörern, die für eine drahtlose Übertragung meist auf den Funkstandard Bluetooth setzen, haben die Entwickler in diesem Fall eine andere Technik vorgesehen.

Auch per optischem Signal sollen Daten zu den Kopfhörern übertragen werden können. Das dürfte die Menge an übertragenen Daten steigern, Störungen unterbinden und damit ein besseres Klangerlebnis erlauben.

Den Hintergrund dafür lieferte Apples Audio-Chef Gary Geaves Ende vergangenen Jahres in einem Interview mit dem britischen Audio-Magazin What Hi-Fi. Besonders bei Bewegungen des Kopfes könnte es per Bluetooth zu Verzögerungen im Ausspielen von Ton kommen. Das müsse sich ändern. „Wir hätten gern mehr Bandbreite“, sagte Geaves damals. Der neue, optische Übertragungsweg könnte die Lösung dafür sein, dass es auch bei schnellen Bewegungen mit dem Headset nicht zu Verzögerungen beim Audiosignal kommt.

5. Headset mit VR oder AR für iPhones von Apple

Schon im Jahr 2008 reichten Entwickler erste Patente für ein Headset ein, bei dem das iPhone als Display fungiert. Eine dieser Patentfamilien wurde in diesem Jahr erweitert (Patentnummer 11.258.891). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple an einem Einstiegsgerät in den Headset-Markt arbeitet.

In einer einfacheren Headset-Version könnte das iPhone als Display fungieren. (Foto: Apple) iPhone-Headset

Vorherige Anmeldungen aus der gleichen Patentfamilie für ein Einstiegs-Headset geben Hinweise, dass in dieser Version keine spezielle Audiolösung zum Einsatz kommt, sondern die bereits bekannten Bluetooth-Kopfhörer Airpods für den Sound sorgen dürften.

Seit der ersten Patentanmeldung für diese Headset-Generation haben die Apple-Entwickler die Patentfamilie über die Jahre mehr als ein Dutzend Mal erweitert. Allein die jüngste Patentanmeldung umfasst 53 Seiten. Produktentwickler Quin Hoellwarth beschreibt darin detaillierte Lösungen, wie das Gerät funktionierten könnte, wo und wie ein Smartphone eingelegt wird und wie das Gerät auf dem Gesicht getragen werden kann.

Wenige der Patentanmeldungen von Apple sind so detailliert. In mehr als 30 Schaubildern werden Aspekte wie Stromversorgung, Kühlung oder die Position beim Tragen auf dem Gesicht aufgeschlüsselt. Allerdings sagt das noch nichts darüber aus, ob ein entsprechendes Einstiegsgerät wirklich kurz vor einer Markteinführung stehen könnte. Manche der Schaubilder wirken sogar veraltet, weil sie Darstellungen von älteren iPhones zeigen, die heute gar nicht mehr verkauft werden.

