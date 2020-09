Asia Business Insights „Asien ordnet sich neu“ – Das sind die Perspektiven für Asiens Wirtschaft

Digitale Revolution, neue Handelsabkommen, globale Krisen – Asiens Wirtschaft justiert sich neu. Doch wo genau liegen in diesem so heterogenen Markt Chancen und Risiken für die deutsche Industrie? Wie können Wettbewerber zu Partnern werden?

Welche Abhängigkeiten müssen zeitgleich neu überdacht werden? Und was kann und muss die europäische und deutsche Politik tun, um von dem Wandel bestmöglich zu profitieren?

Antworten auf all diese Fragen gibt die Asia Business Insights Konferenz.

Sehen Sie hier den Livestream:

10:30 – 10:45 Uhr: „Asien ordnet sich neu“ – Kurzer Bericht der Redaktion zur aktuellen Lage

Nicole Bastian, Handelsblatt Ressortleiterin Ausland

Stephan Scheuer, Handelsblatt Redakteur Telekommunikation und IT und langjähriger China-Korrespondent

Prof. Dr. Bert Rürup, Präsident, Handelsblatt Research Institut



10:45 – 11:05 Uhr: Perspektive Wirtschaft

Stefan Oschmann, Chief Executive Officer, Merck KGaA

11:05 – 11:25 Uhr: Perspektive Politik

Sigmar Gabriel (SPD), Bundesminister a.D.

11:25 – 11:50 Uhr: Wirtschaft und Politik im Gespräch

Stefan Oschmann, Chief Executive Officer, Merck KGaA

Sigmar Gabriel, Bundesminister a.D.

mit Sven Afhüppe, Handelsblatt Chefredakteur



12:15 – 12:35 Uhr: Impuls „Now for the repairs: Asia’s economic prospects for 2021 and beyond“

Frederic Neumann, Co-head of Asian Economics, Managing Director, HSBC

14:15 – 15:00 Uhr: Keynote „Europas und Deutschlands künftiges Verhältnis zu China“

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

17:45 – 18:20 Uhr: Botschafter-Talk

I.E. Frau Mukta Dutta Tomar, Botschafterin der Republik Indien

Weiterführende Informationen zum Programm finden Sie hier.

Ihre Meinung ist uns wichtig: Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback zur Veranstaltung. Hier gelangen Sie zur Umfrage.