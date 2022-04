Bildung Gostudent: Tutoren erheben massive Vorwürfe gegen die Nachhilfe-Plattform

Unter den Tausenden Nachhilfelehrern auf der Plattform wächst der Unmut. Die Rede ist von falschen Versprechen, Drohungen und Datenschutzverstößen. Gostudent weist die Vorwürfe zurück.

Felix Ohswald (l.) und Gregor Müller haben das Unternehmen 2016 gegründet. Mittlerweile ist das Start-up in 23 Ländern aktiv. Doch die Kritik wird lauter. (Foto: GoStudent (M)) Europas wertvollstes Bildungs-Start-up: Gostudent

Düsseldorf Direkt die erste Frage an die Manager von Gostudent hatte es in sich. Wieso das Verkaufsteam „mit Psychospielen Tutor*innen und Kund*innen so unter Druck“ setze, wollte eine Teilnehmerin der „Ask-Us-Anything“ genannten Fragestunde am 19. Januar wissen.

Dem Handelsblatt liegt ein Mitschnitt des 75 Minuten langen Zoom-Meetings vor. Für diese Aussprache mit den Gostudent-Vertretern hatten die Tutorinnen und Tutoren erst eine Petition starten müssen. Tutoren werden die über 15.000 freiberuflichen Nachhilfekräfte genannt, die bei Europas wertvollstem Bildungs-Start-up für den digitalen Unterricht zuständig sind.

Die Vorwürfe, die Tutoren gegen Gostudent erheben, sind schwer: Das Unternehmen soll gegen das Datenschutzrecht verstoßen haben. Gehälter würden nicht rechtzeitig ausgezahlt, Kündigungen von Tutoren nur langsam bearbeitet. Und dann ist da noch die angebliche Drohung, interne Kritiker per IP-Adresse ausfindig zu machen.

