Booster-Impfung Erst ab diesem Alter ist die zweite Booster-Impfung gegen Corona nötig

Berlin Die dritte Dosis der Impfung gegen das Sars-Cov-2-Virus verstärkt die Immunantwort bereits so nachhaltig, dass längerfristig ein Schutz vor schwerer Erkrankung besteht. Eine aktuelle Studie an der Rockefeller University in New York hat dies erneut bestätigt.

Die dritte Dosis erhöhe demnach die Fähigkeit des Immunsystems, ein breiteres Spektrum an virusneutralisierenden Antikörpern zu produzieren. Dazu gehörten auch solche, die in der Lage sind, Omikron zu neutralisieren, obwohl der Impfstoff nicht speziell auf diese Variante abgestimmt war. Bei nur zwei Dosen waren solche Effekte weit weniger ausgeprägt.

Der Schutz vor Infektion und damit auch vor der Weitergabe des Virus wurde durch die Omikron-Variante allerdings unterlaufen. Bereits einige Wochen nach der dritten Impfung sinkt er im Mittel deutlich ab. Unter anderem deshalb wird derzeit diskutiert, für breite Bevölkerungsgruppen möglicherweise nun einen zweiten Booster zu empfehlen.

Breiterer Einsatz der vierten Impfung derzeit nicht sinnvoll

