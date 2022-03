Coronavirus Fünf Gründe, warum manche Menschen an Covid-19 sterben – und andere nicht

Die eine hat nur ein wenig Schnupfen, der andere erkrankt schwer an Covid-19 und stirbt. Forscher haben jetzt Hinweise, was den Unterschied ausmacht.

Ersten Forschungen zufolge spielen fünf Faktoren eine wichtige Rolle für das Risiko eines schweren Verlaufs und einen Covid-19-bedingten Tod. (Foto: dpa) Coronavirus

Berlin Auch nach zwei Jahren Pandemie rätseln Ärztinnen und Ärzte, warum Menschen so unterschiedlich auf Infektionen mit Sars-CoV-2 reagieren. Während viele von der Infektion gar nichts mitbekommen, also asymptomatisch bleiben oder allenfalls ein leichtes Kratzen im Hals und Schnupfen entwickeln, klagen andere über starken Husten bis hin zur lebensbedrohlichen Atemnot, die zur Einweisung auf die Intensivstation, zur künstlichen Beatmung und dann in fast der Hälfte der Fälle auch zum Tod führen kann.

Warum aber trifft es die einen so hart und andere kommen glimpflich davon? Ersten Forschungen zufolge spielen fünf Faktoren eine wichtige Rolle für das Risiko eines schweren Verlaufs und einen Covid-19-bedingten Tod.

1. Die genetische Veranlagung

