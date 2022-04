Fitness-Start-up Egym expandiert mit Firmen-Fitness: „Es entsteht gerade ein Milliardenmarkt“

Der Unternehmer will führender Anbieter für Firmen-Fitness in Europa werden.

München Mit der Pandemie ist für viele Unternehmen die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter immer wichtiger geworden. „Wir registrieren eine dreimal so hohe Nachfrage von Firmen nach Fitnessstudio-Angeboten für ihre Beschäftigten wie vor Corona“, sagt Egym-CEO und Mitgründer Philipp Roesch-Schlanderer. „Da entsteht gerade ein Milliardenmarkt.“

Das Start-up, das für seine digital vernetzten Fitnessgeräte bekannt ist, will europäischer Marktführer bei Firmen-Fitness werden. Dazu übernehmen die Münchener für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag den französischen Konkurrenten Gymlib. Es ist die bislang größte Akquisition für Egym.

Bislang ist der Gerätespezialist mit der Tochter Qualitrain im Firmen-Fitness-Segment aktiv. Bislang hat man mit rund 3600 Unternehmen Rahmenverträge abgeschlossen. Für etwa 50 Euro im Monat, die Hälfte übernimmt im Schnitt der Arbeitgeber, haben die Beschäftigten freien Zugang zu derzeit 5500 Studios in ganz Deutschland.

In Frankreich ist Gymlib mit einem ähnlichen Geschäftsmodell Marktführer mit einem Kundenstamm von 600 Unternehmen und einem Netzwerk von 4300 Fitnesseinrichtungen. „Um unser Wachstum in einem zunehmend wettbewerbsintensiven europäischen Markt fortzusetzen, waren wir auf der Suche nach einer Partnerschaft mit einem führenden Branchenplayer“, sagte Mitgründer und CEO Sébastien Bequart.

Der erschließbare sogenannte Corporate-Wellness-Markt in Deutschland und Frankreich dürfte laut Branchenschätzungen ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro haben. Weltweit seien es 51 Milliarden Euro. Experten erwarteten bis 2027 ein jährliches Wachstum von im Schnitt sieben Prozent.

Umsätze der Fitnessstudios sind deutlich gesunken

Die ganze Gesellschaft profitiere davon, wenn die Menschen Sport treiben, sagte Roesch-Schlanderer. „Allein die Behandlung von Rücken- und Wirbelsäulenproblemen kostet jedes Jahr etwa 40 Milliarden Euro.“ Das System sei auf die Behandlung gesundheitlicher Schäden ausgerichtet – nicht auf Prävention.

Daher habe man ursprünglich mit den Krankenkassen zusammenarbeiten wollen. „Doch die haben nicht die Incentives, um systematisch in Prävention zu investieren.“ Daher seien die Arbeitgeber der bessere Kooperationspartner, denen allein durch Krankentage jedes Jahr Kosten in Milliardenhöhe entstünden.

Auch die Studios könnten zusätzliche Kundschaft gut gebrauchen. Die Fitnessbranche hat ein extrem schlechtes Jahr 2021 hinter sich. Wegen der Coronapandemie sanken die Umsätze laut Studie von Deloitte um 46 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitglieder sank um zehn Prozent auf 9,3 Millionen. Waren 2019 noch 14 Prozent der Gesamtbevölkerung in Fitnessstudios angemeldet, waren es Ende des vergangenen Jahres nur noch elf Prozent.

Nun soll es wieder aufwärtsgehen. „Nie war der Nachholbedarf an Fitness- und Gesundheitsleistungen höher als jetzt – nach zwei Jahren Coronapandemie“, sagte Birgit Schwarze, Präsidentin des Branchenverbands DSSV. Laut einer Studie der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement haben viele Menschen während der Pandemie an Körpergewicht deutlich zugenommen.

Positiv für die Branche – und damit auch für Egym – ist, dass nur wenige Studios schließen mussten. Die Zahl der Anlagen ging nur um 0,5 Prozent auf knapp 9500 Fitnesseinrichtungen zurück. Dies liege zum einen am vergleichsweise hohen Anteil langfristiger Jahresverträge, sagte Deloitte-Partner Karsten Hollasch. „Hinzu kommen die staatlichen Hilfsmaßnahmen sowie gebildete finanzielle Rücklagen aus den Vorjahren.“

Egym will um 50 Prozent wachsen

Egym hatte im vergangenen Jahr trotz der Branchenkrise in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 41 Millionen Dollar von Mayfair Equity Partners eingesammelt. Insgesamt haben Investoren damit mehr als 150 Millionen Dollar in das Unternehmen gesteckt.

Mit den programmierbaren Geräten war Egym jahrelang auf Wachstumskurs. Loggt sich ein Kunde ein, stellen sich die Maschinen automatisch auf ihn ein. Mithilfe einer App können Kunde und Trainer Trainingspläne erstellen und Fortschritte dokumentieren. Die Daten können in die Cloud hochgeladen und dort analysiert werden.

Im ersten Lockdown durchlief das Start-up dann seine erste Restrukturierung: 100 der 450 Beschäftigten mussten gehen. „Doch es hat sich schnell gezeigt, dass viele Studios auch in der Krise bereit sind, in Technologie zu investieren“, sagt Roesch-Schlanderer.

Ein Grund dafür: Die Konkurrenz durch Heimfitnessgeräte ist stark gewachsen. Wenn die Nutzer zu Hause ein digital vernetztes Fahrrad nutzen, das auf sie personalisiert ist und auf dem sie hinterher die Daten analysieren können, wollen sie im Studio nicht auf einem altmodischen Heimtrainer sitzen. „Ins Fitnessstudio zu gehen ist noch immer der beliebteste Sport in Deutschland“, sagt Roesch-Schlanderer. Doch könnten nur Studios die Kundschaft halten und neue gewinnen, die im Zeitalter der Digitalisierung angekommen seien.

Egym konnte so die Umsätze trotz der Branchenkrise im vergangenen Jahr bei etwa 80 Millionen Euro stabil halten. „In diesem Jahr wollen wir um 50 Prozent wachsen, wahrscheinlich sogar noch mehr“, sagt Roesch-Schlanderer. Die Umsätze der übernommenen Gymlib, die laut Branchenschätzungen im zweistelligen Millionenbereich liegen dürften, sind da noch nicht eingerechnet.

Der Kaufpreis im höheren zweistelligen Millionenbereich ist durchaus üppig, räumt auch Roesch-Schlanderer ein. Doch seien die Franzosen zuletzt mit Raten von 80 Prozent gewachsen und passten perfekt zu Egym, daher sei der Preis gerechtfertigt. „Es ist eine Traumhochzeit.“ So waren die Egym-Gesellschafter auch bereit, für die Übernahme noch einmal frisches Kapital nachzuschießen.

Die Branche dürfte in Bewegung bleiben. Deloitte verzeichnete im vergangenen Jahr auf dem europäischen Markt 19 größere Transaktionen. So übernahmen JP Morgan und Ben Oldman Partners die Mehrheit am spanischen Betreiber Forus. In Deutschland erwarb unter anderem Waterland Private Equity Fit/One, das 30 Klubs betreibt. Auch Roesch-Schlanderer kann sich weitere Übernahmen vorstellen.

