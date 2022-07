Asia Techonomics Sensible Daten gehackt: Wie Chinas Überwachungsstaat wächst

Milliarden Daten chinesischer Bürger werden nach einem Hack verkauft. Sie sollen von einem Polizeiserver stammen und zeigen wie China sein Überwachungsnetz ausbaut.

Peking Die Aufregung in Chinas sozialen Medien war so groß, dass der Suchbegriff „Datenleck“ von den Behörden nach wenigen Stunden gesperrt wurde. Für zehn Bitcoin bietet ein Hacker, der sich ChinaDan nennt, sage und schreibe 23 Terabyte an privaten Daten chinesischer Bürger an.

Der Grund für die Nervosität der Behörden: Die Informationen sollen aus der Datenbank der Sicherheitsbehörden in Schanghai stammen.

Experten halten die Daten für echt. Nur ob sie tatsächlich von Polizei-Servern geklaut wurden, wie ChinaDan behauptet, lässt sich nicht überprüfen.

Beunruhigend ist nicht allein der Umfang des angeblichen Hacks, sondern auch, wie viele, teils sensible Daten die chinesischen Behörden gesammelt haben. Nicht nur Informationen wie der Name, die Adresse, der Geburtstag und -ort oder Personalausweisnummer sind im gestohlenen Datensatz enthalten – auch Telefonnummern und Vorstrafen sowie andere Vorfälle, die bis Mitte der 1990er-Jahre zurückreichen, wurden bei den Behörden gespeichert.

