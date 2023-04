Während in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen, läuft die nukleare Forschung im Ausland weiter. Ist eine Renaissance realistisch?

Angesichts von Klima- und Ukrainekrise fließen weltweit Milliarden in die Erforschung neuer Technologien. (Foto: Dpa, BASE, GAO [M]) Atom-Technologie der Zukunft

Düsseldorf, Berlin Mit der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke ist in Deutschland nicht nur die Ära der Kernenergie vorbei. Auch die Zukunft der Nuklearforschung ist fraglich, fürchten viele. „Wir schneiden damit einen ganzen Forschungszweig ab und wissen gar nicht, was in zehn, zwanzig Jahren noch alles kommen kann“, warnte Eon-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley kürzlich im Handelsblatt.

Während das Ende der Atomkraft hierzulande laut Wirtschaftsminister Robert Habeck „unumkehrbar“ ist, fließen in anderen Ländern auch angesichts von Klima- und Ukrainekrise Milliarden in die Erforschung neuer Technologien.

Ein Beispiel ist die Kernfusion. Ihre Anhänger versprechen sich davon dauerhaft verfügbaren Strom, und das fast ganz ohne radioaktiven Müll. Nach Angaben der Fusion Industry Association (FIA) wurden auf dem Feld innerhalb von zwei Jahren insgesamt 4,8 Milliarden Dollar investiert. Allein im vergangenen Jahr seien 2,8 Milliarden Dollar hinzugekommen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen