Automatisierung Künstliche Muskeln und Neuronen – Wie Roboter das Fühlen lernen sollen

München In Science-Fiction-Filmen sind Roboter kaum vom Menschen zu unterscheiden. Die Realität sieht auch nach jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung immer noch anders aus: Bislang ist es der Industrie kaum gelungen, zum Beispiel die menschliche Hand mit ihrer sensiblen Haut und den besonderen mechanischen Fähigkeiten nachzubilden.

Viele Tätigkeiten, von der Apfelernte über den Umgang mit Reagenzgläsern bis zum Hantieren mit Schuhsohlen aus Gummi, können Roboter daher nur schwer übernehmen. „Wer das hinbekommt, erschließt einen Markt, der fast unendlich groß ist“, sagt Poweron-Mitgründer Markus Henke.

Das Dresdener Start-up ist in der sogenannten bioinspirierten Robotik aktiv und will Robotern unter anderem das taktile Fühlen beibringen. Poweron druckt fühlende Häute sowie künstliche Muskeln und Neuronen auf flexible Werkstoffe.

Das erste Produkt, die fühlende Fingerspitze Touchdetect, ist jetzt fertig entwickelt für Pilotprojekte, in denen die Fähigkeiten und die Einsatzmöglichkeiten erprobt werden. „Die Fingerspitze kann einfach in bestehende, handelsübliche Greifersysteme integriert werden“, sagt Henke. Die Fingerspitze besteht aus Silikon. Darüber gespannt wird eine dünne Folie mit aufgedruckten Sensoren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bislang waren die Geräte eher grobmotorisch veranlagt. Sie mussten zum Beispiel genau darauf programmiert werden, wie weit sie zugreifen. Das soll sich nun ändern.

Für Poweron ist die sensible Fingerspitze nur der Anfang. „Wir wollen die Barrieren zwischen Menschen und Maschinen auflösen“, sagt Henke. Das Unternehmen arbeitet auch an Kunststoffen, die sich verformen, wenn elektrischer Strom fließt. So können Muskeln nachgeahmt werden. „Wir können Strukturen erschaffen, die über Reflexe verfügen“, so Henke.

Der Ingenieur gründete Poweron zusammen mit einem Team der University of Auckland in Neuseeland. (Foto: Poweron) Markus Henke

Solche Muskeln können dann, von künstlichen Neuronen gesteuert, Greifer antreiben. In einem Demonstrator hat das Start-up, das sich in der sehr frühen Phase befindet, dieses Zusammenspiel jetzt erstmals in der Realität gezeigt.

Den Zukunftsvisionen aus Filmen könnte man so schon deutlich näher kommen. In etwa 15 Jahren seien humanoide Roboter vorstellbar, die nicht mehr nur aus Metallen bestünden, sondern aus bioinspirierten Materialien wie denen, an denen Poweron arbeite, sagt Henke. Doch die Frage sei, ob dies dann auch gewollt werde: „Wenn ein Roboter zu menschenähnlich ist, löst das bei manchen Menschen Ängste aus.“

Noch ist das Cobot-Segment vergleichsweise klein

So wird der Roboter wohl noch lange als solcher erkennbar bleiben. Mit den Technologien, an denen Poweron und andere arbeiten, könnten die Einsatzzwecke aber deutlich erweitert werden – und den kollaborierenden Robotern noch einmal einen deutlichen Schub geben.

Denn im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Auslieferungen laut Weltbranchenverband IFR zwar um 50 Prozent auf 39.000 installierte „Cobots“, wie kollaborierende Roboter in der Branche genannt werden. Doch haben sich längst nicht alle Hoffnungen erfüllt, die in Roboter gesetzt wurden, die gemeinsam mit Menschen in der Werkshalle arbeiten.

Vor allem in kleineren Betrieben werden immer noch die meisten Tätigkeiten manuell erledigt. So dominieren bei den Verkäufen nach wie vor die traditionellen, schweren Industrieroboter, von denen im vergangenen Jahr 478.000 abgesetzt wurden.

Das Dresdener Unternehmen ist in der sogenannten bioinspirierten Robotik aktiv. (Foto: Poweron) Greifer von Poweron

Esben Östergaard, der einst den Cobot-Weltmarktführer Universal Robots gegründet hatte, ist überzeugt, dass sich das bald ändern wird: „Das Cobot-Segment wird definitiv größer werden als das der klassischen schweren Industrieroboter“, sagte er dem Handelsblatt.

Doch dafür müssen die Cobots deutlich mehr derjenigen Aufgaben übernehmen können, die bislang per Hand erledigt wurden. Bei zerbrechlichen Gegenständen oder nachgebenden Materialien wie zum Beispiel Gummi ist das derzeit oft nicht möglich. Die sensibleren Roboter könnten auch in der Halbleiterbranche, der Medizintechnik oder zum Beispiel beim Umgang mit Eiern in der Impfstoffproduktion eingesetzt werden.

An dem Thema arbeiten derzeit viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen in aller Welt. So hat auch Johannes Weichart, Doktorand in der Gruppe für Mikro-​ und Nanosysteme der ETH Zürich, eine künstliche Haut entwickelt, die Robotern das Tasten und Fühlen ermöglichen soll. Sie ist mit etwa einem Sensor pro Quadratmillimeter ausgerüstet. In diesen Sensoren sind Kugeln, die die elektrischen Leiterbahnen zusammendrücken. So können der Druck und die Richtung bestimmt werden.

„Es ist Zeit für neue Materialien und neue Produkte“

In einem nächsten Schritt soll die Haut robuster gemacht werden. „Damit wir die künstliche Haut im Alltag einsetzen können, müssen wir die Sensoren mit einer Schutzschicht versehen“, sagt Weichart. Zudem müsse die Komplexität deutlich reduziert werden, damit die Menge der Rohdaten noch verarbeitet werden kann.

Ein interessanter Ansatz, findet Henke. Allerdings sei diese Lösung auf klassische Materialien wie Metalle und mikromechanische Fertigungsverfahren angewiesen. Auch sei der Sensor nicht dehnbar, da die metallischen Leitbahnen das nicht verkraften würden. Die Wissenschaft versuche oft, zukünftige Probleme mit etablierten Technologien zu lösen. „Wir sind der Meinung, dass es Zeit für neuen Materialien und neue Produkte ist“, sagt er.

Der Ingenieur hat das Start-up 2019 zusammen mit einem Team der University of Auckland in Neuseeland gegründet. Inzwischen hat das Unternehmen auch einen Sitz in Dresden. Aktuell organisiert Poweron die nächste Finanzierungsrunde, mit deren Hilfe Pilotprojekte umgesetzt und erste Produkte in den Markt eingeführt werden sollen.

Mehr: Der Fachkräftemangel weckt im Mittelstand das Interesse an Robotern