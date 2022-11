Automobilzulieferer Bosch sichert sich Zugriff auf Quantencomputer von IBM

Der Stiftungskonzern geht eine Partnerschaft mit dem IT-Riesen ein. Ziel ist die Entwicklung einer neuen Generation von Antrieben für die Elektromobilität.

Bei der Kooperation erhält Bosch Zugang zu dem Supercomputer, den IBM mit dem Fraunhofer Institut gebaut hat. (Foto: IBM) Quantencomputer von IBM in Ehingen

Stuttgart Bosch kooperiert mit dem US-Technologiekonzern IBM im Quantencomputing. „Ziel ist es, durch Materialsimulationen mittels Quantencomputing innerhalb der nächsten zehn Jahre Edelmetalle und Seltene Erden in CO2-neutralen Antrieben zu ersetzen – im Elektromotor genauso wie in der Brennstoffzelle“, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung am Mittwoch auf der digitalen Hausmesse Connecting World in Berlin.

Bosch bekommt bei der Kooperation Zugang zu den 20 leistungsstärksten Quantencomputern des IT-Riesen.

Die neue Kooperation ist Teil der Digitalisierungsoffensive des seit Jahresbeginn amtierenden neuen Bosch-Chefs Stefan Hartung. In den kommenden drei Jahren will der Stiftungskonzern zehn Milliarden Euro für Digitalisierung und Vernetzung ausgeben. Einen eigenen Quantencomputer will Bosch allerdings mit diesem Budget nicht bauen, obwohl die Mittel dafür reichen würden.

Bosch gehört zur deutschen Quanten-Allianz